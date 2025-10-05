Soy estilista de moda y esta americana de Zara la vas a querer tener en tu armario este otoño

Zara marca modas y estilos. Lo que se ve en la pasarela pasa directamente a sus tiendas para que nos podamos beneficiar de ello. Si quieres ir bien elegante esta nueva temporada, entonces esta americana de Zara la vas a querer en tu armario desde este momento. Rompe con lo visto hasta ahora por su diseño, materiales y color.

La tienes para combinar con pantalones de oficina, con jeans, con faldas y hasta con vestidos. Ten por seguro que con esta chaqueta vas a destacar y todas la mirarán. La blazer de encaje está de moda y va a ser una de las que más se van a llevar esta temporada. adelántate al resto para no perder tiempo y comprar antes de que se agote. En color azul, es una americana top que presenta cuello solapa y manga larga con hombreras. Además tiene falsos bolsillos de vivo delanteros. Cierre frontal con un botón.

Cómo es la americana de Zara que vas a querer en tu armario

Para cuidar esta prenda como es debido entonces lo ideal es que sigas las instrucciones de la etiqueta o bien que preguntes a Zara cuando la vayas a comprar.

Exterior

58% poliamida

42% algodón

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos.

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Secar en superficie plana

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Da la vuelta a tus prendas

Para reducir el desgaste de las prendas en el proceso de lavado puedes darles la vuelta, así ayudarás a mantener los colores y a proteger los tejidos manteniendo la calidad original de la prenda.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Pilling

El pilling es la formación de pequeñas bolitas en fibras como la lana o el algodón. Es fácil que aparezca pero no es un motivo para descartar una prenda. Puedes reducir su formación dando la vuelta a la ropa antes de lavarla o eliminarlo usando un quitapelusas eléctrico.

Según un informe de la European Environment Agency (EEA), elegir piezas que puedan usarse en diferentes ocasiones y estilos contribuye a reducir el consumo de ropa y, por tanto, el impacto medioambiental de la industria textil.

Con qué puedes combinar la americana de Zara

Pantalón cropped encaje

Pantalón de tiro alto con bolsillos delanteros. Pernera recta y corta. Forro interior corto. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

Sandalia tacón maxi lazo

Zapato tipo sandalia en efecto satinado. Tira delantera. Cierre mediante tira con hebilla a la pulsera del tobillo con detalle de maxi lazo trasero. Tacón alto fino. Acabado en punta. Altura del tacón: 9 cm.

Pantalón slim tiro alto con lino

Pantalón tobillero confeccionado con lino. Tiro alto con bolsillos delanteros. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

Bolso de mano asa metálica

Bolso formato mini. Asa de mano metálica rígida y asa bandolera extraíble. Pespunte en el cuerpo. Bolsillo interior. Cierre mediante botón imantado. Alto x Ancho x Fondo: 16 x 29 x 3 cm.

Pendientes flor rafia contraste

Pendientes en forma de flor en relieve realizados en rafia. Detalle aplicación de abalorios y joyas. Acabados con línea a contraste. Cierre con tuerca y clip.

Look femenino para salir

Chaqueta y vestido midi en tonos otoñales.

Botas altas o botines con tacón.

Cinturón fino marcando la cintura.

Pendientes llamativos y bolso de mano.

Cuál es el precio de la americana de Zara que causa sensación

La tienes a un precio de 59,95 euros en varias tallas: Xs y S, ya que el resto de tallas se han agotado dentro de la web de la marca. Siempre puedes comprobar si está disponible en la tienda física.