9 ideas de looks ‘casual’ para ir cómoda y elegante a la oficina este otoño

La llegada del otoño marca una transición en la moda, una época en la que los tonos cálidos y las capas suaves se apoderan de nuestro armario. Esta estación, con sus días frescos y su clima más suave, ofrece la oportunidad perfecta para experimentar con una amplia gama de estilos, sin sacrificar la elegancia ni la profesionalidad, especialmente en el entorno de la oficina. Te damos ideas de looks casual para ir perfecta a la oficina.

A medida que el clima cambia, también lo hace nuestra forma de vestir: nos despedimos del calor del verano y abrazamos looks más sofisticados y funcionales. La clave para lograr un look otoñal perfecto para la oficina radica en la versatilidad. Afortunadamente, el otoño es una de las estaciones más versátiles cuando se trata de crear outfits de oficina. Podemos combinar piezas clásicas con toques modernos y lograr una perfección entre estilo y comodidad. Es importante no perder de vista la idea de que un buen look de oficina debe ser tanto cómodo como cool, porque a veces la mejor forma de proyectar profesionalidad es a través de una vestimenta que te haga sentir seguro y con estilo.

Ideas de looks ‘casual’ para ir cómoda

Look urbano

Pero, a la vez, sofisticado. Ello puede ser ideal para un día de trabajo en el que desees sentirte cómodo pero elegante. Maddie, la influencer de moda, belleza y estilo de vida, propone ideas como optar por un suéter de punto grueso en tonos neutros como beige, gris o camel.

Combínalo con unos jeans de tiro alto y corte ancho para darle un aire relajado pero moderno. Para completar, añade un blazer estructurado que aporte ese toque profesional. Unas zapatillas Adidas blancas y accesorios como aros dorados y una pulsera sencilla elevarán el look sin restarle formalidad.

Look formal

Si buscas algo más formal pero igualmente otoñal, el pantalón sastrero es una excelente opción. Combínalo con una blusa de seda o algodón en tonos cálidos y un saco de hilo con botones para añadir una capa extra de confort.

Es ideal para reuniones formales o días en los que desees impresionar sin perder comodidad. Completa el conjunto con una cartera estructurada, gafas de sol de estilo clásico y accesorios sutiles como un reloj y anillos delicados.

Con toque chic

Para un look más femenino y profesional, una falda midi de corte recto es perfecta. Combínala con una blusa de manga larga de tejido fluido y un chaleco o suéter ajustado.

Este look te permite jugar con las capas y es ideal para el clima fresco de otoño. Para añadir un toque moderno, unos tacones bajos o botines de tacón cuadrado combinados con accesorios dorados pueden ser una excelente elección.

Más casual

Con una camisa de cuadros en tonos otoñales como naranja, verde o marrón. Combina la camisa con unos jeans ajustados de cintura alta y botines de tacón bajo.

Este conjunto es perfecto para un ambiente de oficina más casual, pero, aun así, mantener una imagen profesional. Completa el look con una bufanda de lana y una cartera de cuero.

Look minimalista

El minimalismo nunca pasa de moda y es ideal para un entorno de oficina. Un blazer oversize en un tono neutro, como gris claro o blanco roto, combinado con un pantalón de tiro alto de corte recto, crea un look elegante y sofisticado.

Una camiseta básica debajo y unos zapatos oxford de cuero completan el outfit sin sobrecargarlo. Este look es perfecto para aquellos días de trabajo en los que deseas proyectar profesionalismo con un estilo sencillo pero efectivo.

Total elegante

Si prefieres un estilo más clásico, una falda larga de corte recto o plisada con un jersey de cuello alto es una excelente opción. Este conjunto es ideal para los días más frescos de otoño y puede ser complementado con unos zapatos de tacón medio o botas altas.

Los tonos oscuros como el negro, azul marino o burdeos son perfectos para esta temporada y proyectan una imagen pulida y elegante

Look sofisticado

La combinación de una camisa blanca clásica con un pantalón de cuero de tiro alto es perfecta para darle un toque de sofisticación al look otoñal. El pantalón de cuero aporta un contraste interesante con la suavidad del algodón de la camisa. Acompaña este conjunto con unos botines de tacón bajo o medio y un bolso de mano estructurado para mantener un aire profesional y elegante.

Ideas de looks ‘casual’ para ir cómoda: vintage

Es ideal para aquellos que disfrutan de piezas con personalidad. Opta por una falda tipo A-line con un top de manga larga ajustado en tonos otoñales, como mostaza o marrón.

Los zapatos de tacón medio o incluso mocasines pueden ser perfectos para este estilo. Añade un bolso pequeño con detalles metálicos y una bufanda de lana para darle un toque adicional de calidez.