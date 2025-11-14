Soy estilista y la colección de Zara x Ludovic de Saint Sernin es lo mejor que has visto: estos son mis favoritos

En una era donde la moda redefine sus propios límites, la diversidad, la piel y la sensualidad sin etiquetas se imponen como valores clave. El diseñador Ludovic de Saint Sernin ha sabido plasmar esta visión: un lenguaje estético que celebra el cuerpo, desdibuja fronteras de género y reivindica la libertad de expresión. Su propuesta no es solo vestir, sino acompañar identidades.

En esta línea, Zara deja atrás el simple “fast fashion” para adentrarse en el universo de las grandes firmas de moda capaces de generar identidad, deseo y discurso estético propio, con la colección de Zara x Ludovic de Saint Sernin.

Zara, hasta ahora clave en la democratización de la moda rápida, sorprende al dar un paso más allá: con la colección cápsula Zara x Ludovic de Saint Sernin, lanzada en breve, el 17 de noviembre de 2025, la marca apuesta por generar un universo singular, pensado con autencidad y aspiración.

Según los adelantos publicados en las redes sociales como TikTok e Instagram, la propuesta incluye prendas de cuero flexible como abrigos cortos y chaquetas, vaqueros encerados, pantalones de piel, y accesorios con tachuelas metálicas cromadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA (@zara)

Cómo es la colección de Zara x Ludovic de Saint Sernin

La campaña, realizada en Nueva York bajo la dirección de Gordon von Steiner, reafirma la ambición de Zara de ser más que tendencia pasajera, buscando identidad, discurso estético propio y conexión emocional con su público. Esta colaboración marca un nuevo paradigma para la marca, una apuesta por la moda con narrativa.

La colección estará disponible globalmente a partir del 17 de noviembre de 2025 tanto en tienda seleccionadas como en la plataforma online de Zara.

Los adelantos de campaña ya circulan en redes como TikTok e Instagram, generando expectación por la mezcla de estética del diseñador y la distribución masiva de la marca. Esta fecha marca un momento clave: una cápsula de moda con intención de trascender la moda estacional para convertirse en pieza de referencia.

Zara: más que moda rápida, una nueva casa de moda

Históricamente, la marca se posicionó como el gigante del “fast fashion”: producción ágil, precios accesibles, tendencias al instante. Sin embargo, con esta alianza con Ludovic de Saint Sernin, la marca española va un paso más allá. Se está transformando con la capacidad para crear un universo propio, establecer códigos de estilo y generar deseo más allá de la rapidez del consumo.

Esta colección refuerza la estrategia de la marca de convertirse en referente de diseño de autor. Este cambio implica materiales de mayor calidad, estética más sofisticada y un discurso que apunta tanto a la moda como a la identidad individual.

Ludovic de Saint Sernin: influencia y estilo

Ludovic de Saint Sernin es un diseñador de origen belga‑francés, conocido por su estulo genderless y sensual, que desde 2017 dirige su propia marca homónima.

Su trabajo se inspira en la cultura queer, el cuero, la piel, la desnudez y la celebración del cuerpo. Ha vestido a celebridades y ha generado un estilo que trasciende géneros y estereotipos.

La colección de Zara x Ludovic de Saint Sernin representa una democratización de su visión: llevar ese universo estético a un público masivo sin perder autenticidad.

Los productos y características de la colección de Zara x Ludovic de Saint Sernin

Según los adelantos compartidos por Zara y Ludovic de Saint Sernin en redes, la colección presenta una serie de productos con identidad clara y materiales destacados:

Chaquetas: realizada en piel más suave y adaptable.

Pantalones: cortes modernos, genderless, que combinan con distintos looks.

Vaqueros: reinterpretando el denim tradicional con brillo y estilo.

Tachuelas metálicas: reinterpretación de los ojales típicos de Saint Sernin, ahora en forma de tachuelas que marcan la diferencia.

Línea de cosmética/belleza: se habla de productos de maquillaje complementarios.

La colección mezcla estética de finales de los 80 y principios de los 2000, inspirada en la energía urbana de Nueva York.

Consejos para disfrutar la colección

Para sacar el máximo provecho de esta colección y de la idea que representa, algunas recomendaciones incluyen: