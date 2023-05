Marypaz tiene las sandalias que llevan las pijas madrileñas, son elegantes y baratas, las necesitas hoy mismo para el verano. Ha llegado la hora de cuidar nuestros pies, de dotar a nuestro zapatero de las mejores sandalias, alpargatas y chanclas. Las tiendas Marypaz nos permiten llenarlo de buenas piezas a un precio de escándalo y con la calidad de un zapato hecho en España. Toma nota de cómo son las sandalias que están volviendo locas a todas las pijas madrileñas, quizás te sorprenda el modelo y el precio.

Al más puro estilo Gucci o Hermès, llegan las sandalias planas de Marypaz que ya tienen todas las pijas madrileñas en su zapatero. Parecen de lujo, pero tienen un precio de saldo y siguen una de las tendencias de esta temporada. El calzado plano es uno de los que más se lleva, ya sean pijas o no.

Es una sandalia plana. Se acabaron los tacones, este verano apostamos de nuevo por la sandalia ultraplana. Son más cómodas y cuando las temperaturas estén por las nubes el tipo chancla nos dará más de una alegría. Estamos ante la revolución en el mundo del calzado que Marypaz nos casi regala.

La cadena le añade un toque lujos. Gucci, Chanel o Hermès, alternan piezas metálicas con sus diseños más icónicos. Es algo que Marypaz ha conseguido hacer con un detalle en la punta cuadrada de este modelo que no pasa desapercibido, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un calzado de excepción.

Son planas, pero elegantes. No hay nada que no sea bonito de esta sandalia. Un día sin tacones no nos hará perder la elegancia que buscamos. Estas sandalias nos quedarán bien con un traje o con un vestido de fiesta. Nada se le resiste a un complemento que es realmente espectacular en todos los sentidos.

Están disponibles en varios colores. Marypaz quiere que las sandalias de las pijas madrileñas les combinen con todo su armario. Por el precio que tienen más de una se las ha comprado en varios colores. Es difícil elegir de lo bonitas que son, están disponibles en 6 impresionantes colores, entre los que no puede faltar el blanco, negro o el marrón. El precio es de solo 29 euros, un chollazo en toda regla.