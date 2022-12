Shein tiene las botas altas blancas que arrasan en el instagram de Teresa Bass

Sabemos que queremos todo lo que llevan las influencers porque nos encanta. Por esto ya podemos llevarnos, y al mejor precio, las botas altas blancas que lleva Teresa Bass.

Están en Shein, así que es un acierto seguro. Y están en dos colores más, con lo que puedes elegir el que quieras.

Estas son las botas altas blancas que arrasan

Están en Shein y aportan cantidad de detalles, como la cremallera trasera, en colores blanco, negro y marrón, así tienes donde escoger entre más clásicas o las que son absoluta tendencia.

Posee tacón medio, con punta redonda, de caña a la altura de botas, en material de cuerina con tela de forro antelina y otros materiales como poliéster y PVC.

Con qué nos las ponemos

Van bien con vaqueros, pantalones negros rectos, trajes chaqueta y hasta con faldas cortas. Son unas botas versátiles que podrás llevar varias temporadas gracias a su diseño que parece que siempre está de moda.

Las más comentadas

Son unas de las botas más vendidas y también por esto más comentadas por las usuarias. “Las botas Estrella esta temporada, valen perfectamente para lluvia, son hiper cómodas, recomiendo pedir una talla más que la habitual en España”, “Las botas de talla bien, estoy entre la 38 y la 39 y estas me va bien la 38”, “¡Contentísima!! Estaba un poco preocupada por la talla, pero me he pedido la 37 que es la que siempre calzo en todos los zapatos y me están genial. Son muy cómodas y anchitas, por lo que si tienes los gemelos un poco anchos no creo que tengas problema y te quedaran bien. El material se ve bastante bien, no creo que se estropeen muy rápido. Son bastante calentitas, así que estoy muy contenta”.

Cuánto cuestan las botas

Están en la web de Shein y cuestan 35 euros, así que es un perfecto regalo de Navidad para estas fiestas. Hay variedad de tallas de la 35 a la 42, si bien debes tener en cuenta, por los comentarios de las usuarias, pedir una talla más de lo habitual, aunque hay a quienes les han ido estupendamente según su talla de siempre.

Ya las tienes en la web de Shein, así que no te las pierdas, y elige el color que más te guste porque te las pones ahora y durante la temporada de invierno. Es bien fácil con solo darle a un clic, y en breve las tienes en casa para poder lucirlas ahora y más adelante.