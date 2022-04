El set de pendientes de Stradivarius para cualquier evento

Para infinidad de ocasiones. Porque tenemos el set de pendientes de Stradivarius para diversos eventos. Es el set de varios pendientes, con aros y largos.

Son en color dorado y te van a permitir tener uno para ocasión distinta. Y lo mejor, los combinas entre si.

Qué engloba el set de pendientes de Stradivarius

En total son 6 pendientes diferentes, 4 en forma de aro y dos largos que incluyen variedad de brillantes. Los de aros llevan algunos brillantes y lisos, y también con diferentes medidas. Algo que nos apasionará porque iremos siempre distintas.

Los largos también van con brillantes o bien sin y favorecen mucho allá donde vayas.

Para diversas ocasiones

Como son muy versátiles, los tienes en diferentes ocasiones, así te los pones bien sea para una reunión de trabajo, también en una fiesta o en aquel evento especial que puede ser en una boda o comunión.

Sea como sea, ofrece variedad y por esto nos gustan tanto. Quedan bien sea con jerseys o bien camisetas básicas, con monos, vestidos largos, faldas midi o bien con blazer depende de cada tipo.

El contraste este color dorado con monos en color negro, también con camisetas en verde para que estos pendientes todavía se vean mucho más.

Composición

En su composición, es de destacar que están formadas por 90% zinc, 9% vidrio, 1% hierro. Ahora bien, lo ideal es no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco.

Dónde se compran

Este set de pendientes cuesta 7.99 euros, un precio realmente perfecto y asequible por la cantidad de pendientes que hay.

Otros modelos

Tenemos suerte, porque Stradivarius ofrece varias prendas y complementos que quedan perfectos con los pendientes que vamos a comprar.

Pero hay más, porque en la misma web tenemos más modelos de pendientes. Está el set de 5 aros con precio de 7,99 euros; el de 9 pendientes y aros de textura de 7,99 euros; también está el de 6 aros de flor por 7,99 euros; también hay 5 aros relieve de 7,99 euros; y el de 5 aros por 5,99 euros. como ves, tienes mucho donde elegir para ir a la última con los mejores complementos.

Ya sabes que la bisutería permite elevar nuestro look con diferentes modelos que son lo más en diversidad de ocasiones. ¡No te los puedes perder! Y como están tan bien de precio, ya te los puedes comprar en Stradivarius, la web que nos hace felices por sus prendas y también complementos.