Las sandalias de tiras de Mango planas para un plan cómodo

Si hay algo que valoramos a la hora de vestir durante todo el año y muy especialmente en verano es la comodidad. Con las altas temperaturas, lo que más nos apetece es llevar ropa y calzado que nos proporcione el máximo confort, y las nuevas sandalias de Mango para esta temporada cumplen a la perfección este requisito. Unas sandalias planas que podemos encontrar en la tienda online a un precio inmejorable y que, además de ser muy cómodas, también son elegantes y versátiles.

Confeccionadas en 100% poliuretano, son unas sandalias efecto piel con varios detalles que van a hacer de ellas nuestro calzado favorito durante los meses de sol y calor. Por un lado, la punta cuadrada, tendencia en 2022, y que estiliza mucho el pie, además de proporcionarle una gran base de apoyo. Y, por otro lado, el diseño de tiras elásticas. El hecho de que sean elásticas es un gran punto a favor porque así se adaptan de maravilla a la forma del pie.

Por lo tanto, las nuevas sandalias de Mango para el verano son justo lo que necesitamos. Podemos lucirlas en todo tipo de ocasiones porque combinan con todo: de vacaciones, en la oficina… Queremos proponerte algunos looks muy favorecedores.

Si ya has elegido tu destino de vacaciones este 2022 y has apostado por un sitio de playa, no te olvides de meter las sandalias de tiras de Mango en la maleta. Con un vestido largo vaporoso estilo boho y un bolso de rafia tendrás el look perfecto para dar un paseo a orillas del mar al atardecer.

Para ir a la oficina, nada mejor que un look arreglado pero informal. Puedes combinar las sandalias con una falda vaquera de largo midi y una camisa o con un pantalón corto de algodón y una blusa. Si tienes que hacer mil cosas a lo largo del día, te sentirás muy cómoda con las sandalias planas.

Siempre nos han dicho que el rojo y el rosa son dos colores que no combinan. Sin embargo, esta temporada se llevan en un mismo look, e incluso en una misma prenda, y lo cierto es que juntos quedan muy bien. Si te animas con esta combinación, puedes lucir las sandalias de Mango con un vestido rosa con volantes.

Las sandalias con tiras múltiples están a la venta en la tienda online de Mango por 19,99 euros en una gran selección de números, desde el 35 hasta el 42. Hay algunos que ya están agotados.