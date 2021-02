¿Sabes por qué el patchwork es tendencia?

Si no te suena este anglicismo, no te preocupes pues no hablamos de nada nuevo que no conozcas, es más ¡seguro que en algún momento de tu vida lo has aplicado sin saberlo! El patchwork no es otra cosa que el arte de combinar (generalmente de forma manual o artesanal) distintos tejidos con el objetivo de conseguir una prenda renovada y rompedora ¡con un toque tradicional!

Mezcla colores, estampados y tejidos… y parece que por lograr siempre aportar un punto rompedor a cualquier outfit, se ha ganado un sitio en el corazón de múltiples estilistas, en muchos escaparates y en los armarios de las amantes de la moda más exigentes ¿No imaginas el porqué?

A continuación te damos las tres claves del éxito que han conseguido posicionar esta tendencia en lo más alto:

No hay nada más sostenible

En una década en la que nos encontramos bombardeadas con mensajes sobre reutilizar nuestra ropa y darle una segunda vida, estaba cantado que en algún momento las insiders se apropiarían del milenario arte de remendar cualquier prenda con parches e incluso de crear una nueva a partir de varios retales.

Y esto, ¡aunque tengan estampados de lo más variados! Por ello se perfila como la tendencia perfecta para darle otra oportunidad a aquella prenda que tenías agujereada o de la que solo te gustaba el cuello o los bolsillos.

Como si fueras el Doctor Frankenstein (pero con el don del buen gusto), atrévete a jugar y pega, despega, cose, junta y deshaz todas esas prendas con las que te apetezca jugar. Se trata de evitar desechar prendas antiguas ¡y de aceptar el desafío de darles un nuevo look!

El patchwork es totalmente tendencia y estás descubriendo porqué. Además en las redes está lleno.

Nos anima a salir de nuestra zona de confort

Para que una tendencia triunfe, debe ser un poco arriesgada (para poder otorgarle a las pioneras ese merecido título que solo consiguen las valientes) y hacer que nos preguntemos si de verdad nos gusta estéticamente o si solo nos interesa por ser rompedora y sorprendente.

Lo que sí sabemos seguro es que el patchwork ha levantado algunas polémicas opiniones, ya que, como nos habíamos acostumbrado a verlo más en decoración que en moda, son muchos quienes dicen que esta tendencia recuerda un poco a los antiguos tapetes, alfombras o mantas para la cama que tejían las abuelas y decoraban los sofás, las mesas y las camas antiguas.

Pero todo vuelve y esta moda aunque nos parezca algo antigua, también. Y es que si lo pensamos bien… ¿por qué no?

Una de sus ventajas es que se trata de una gran oportunidad para combinar colores que parecen del todo contrarios ¡y para experimentar con estampados y tejidos nuevos! Quién dice que gracias a esta tendencia ¿no saldrá a relucir alguna interesante combinación nueva?

Las mejores marcas lo confirman (¡y también las fashionistas más famosas!)

Las firmas más reputadas del panorama de la moda como Gucci, Chloé, Dolce&Gabanna (cuya propuesta vimos en la semana de la moda de Milán) o Louis Vuitton (con su Tribute Patchwork Bag) lo han confirmado.

Es decir que introducen esta tendencia en sus colecciones y es que tanto estas como otras firmas de lujo ya están marcando un precedente que las marcas de fast-fashion seguro que no tardarán en adoptar.

Otras marcas como Uterqüe, Zara y Mango ya han lanzado sus primeras propuestas, y en marcas como Isabel Marant o JW Andersn o Stella McCartney también hemos empezado a ver diseños que, aunque son algo más discretos, también nos recuerdan al patchwork.

Lo que en definitiva confirma el triunfo de que el patchwork es tendencia es que ya empezó a despuntar hace un par de años y ahora por fin ha terminado de calar definitivamente.

Es que efectivamente la hemos podido ver en múltiples looks fotografiados en el Street Style de las ciudades más fashionistas (como Copenhague o Milán) y que también han empezado a lucirlo mujeres que consideramos referentes en el sector como Blanca Miró, Nina Urgell , Sara Escudero o Paris Jackson.

Y tu, ¿te animas a apostar por esta tendencia? Si la respuesta es sí, busca el diseño que más te guste y presume de ir a la última moda, porque como vemos se trata de combinar diversidad de colores y tejidos.

Otro consejo es que consigas algunas prendas que ya no te pongas, y a la vez puedas customizar tus jeans o tu camiseta favorita incluyendo algunos parches de las telas más interesantes que encuentres.

Como ves, no es nada complicado porque es un arte que ha existido siempre así que no te va a costar hacerte con él. Admira esta tendencia y llévala en todas las ocasiones posibles.