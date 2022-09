Rocío Osorno de lo más ‘motomami’ con esta cazadora de Bershka

Si te gusta lo motero, estás de suerte, porque hemos dado con la cazadora de Bershka que enamora a las influencers. Rocío Osorno la tiene y nos la muestra en un video de Instagram.

Ahora la puedes lucir como ella de la mejor manera y gracias a este look tan rompedor que te permite ir lo más informal y sofisticada a la vez.

Cómo es la cazadora de Bershka

Es la cazadora biker efecto piel Racing. Es toda una originalidad porque mezcla variedad de colores, donde el negro es siempre máximo protagonista. Tiene el recubrimiento n 100% poliuretano con un tejido base de 100% viscosa y el forro de 100% poliamida.

Es corta, sienta perfectamente con cantidad de prendas y lo mejor es que se puede escoger en dos colores diferentes.

Rojo y amarillo, tú eliges

Esta cazadora motera está en dos colores. por un lado el negro que se mezcla con blanco y amarillo, siendo de las preferidas por todas y muy llamativa. Ideal para tus jeans, con pantalones claros debajo y hasta con deportivas o bien zapatos negros con plataforma.

El otro modelo es en negro, blanco y rojo, el elegido por la influencer Rocío Osorno, que aporta ese look bien especial y que lleva a todos lados. En este caso, ella lo lleva con un look negro total con pantalones y top, pero bien puede ponerse con falda, vestido y todo lo que desees porque el estilo motero no pasa de moda y sienta bien. De hecho, nos permite lucir más sexys.

Por qué elegir la biker del momento

Porque es sexy y te aporta ese aire rompedor y de mujer fatal que tanto te gusta

Es una prenda de entretiempo que podrás lucir desde este momento

Va perfecta con todo: pantalones jogger, jeans, leggins, faldas y hasta vestidos largos

Tanto con deportivas como con zapatos de tacón

Está en la web de Bershka y es bien fácil acceder a la cazadora

Está en dos tonos distintos: amarillo y rojo, bien originales

Su precio es bien asequible

Tallas y precio: ¡A comprar!

En la web de Bershka, el precio de esta cazadora es de 39,99 euros y lo tienes en tallas de la XS a la L, para elegir la tuya con rapidez. Y lo mejor comprar en un clic y tener la prenda en casa en unas horas. Ya puedes tenerla antes de que se agote.