Redondo Brand y María Frubies: la colaboración que nadie esperaba y conquistará a las influencers

María Fernández-Rubíes ha dado el salto dentro del mundo de la moda gracias a una colección cápsula que ha elaborado junto a Redondo Brand. Una colección de estilo casual, con mucho poder femenino y sofisticación, que también tiene ese aire a los 2000 que define a toda una generación. De esa forma, se propone conquistar a todas las influencers con unos looks de otoño ideales para madres e hijas. Un lanzamiento que promete ser uno de los más virales de la temporada y que está teniendo muchísimo éxito.

Diseños con los que Rubíes y el diseñador Jorge Redondo buscan marcar la diferencia, enfocándose en el street-style y elevándolo al máximo nivel. De ese modo, nos promete conseguir los mejores looks de diario este otoño, con abrigos esculturales, pantalones vaqueros, chaquetas y faldas de ante, jerséis de punto e incluso alguna opción de invitada.

María Fernández-Rubíes posa para su colección con Redondo Brand. (Foto: Redondo Brand)

Un trabajo en equipo, del que Redondo avisa que es «solo es el principio». De hecho, el diseñador deja muy claro que le encanta trabajar con María, ya que siempre ha confiado y apoyado la marca. «En la primera semana ella ya vistió de Redondo Brand, y durante estos seis años y medio que tiene de vida la marca, siempre me ha apoyado en infinitas ocasiones», asegura.

Sin duda, lo que comenzó como «una amistad genuina entre la influencer y Jorge Redondo», director creativo de la firma, «se ha convertido en una propuesta cargada de intención».

Una colaboración que va más allá de la amistad

Por tanto, no sorprende que hayan decidido colaborar juntos para crear esta colección. «Nosotros tenemos una relación muy natural porque su estilo y el de Redondo van muy de la mano, por eso siempre he pensado que era la persona indicada para esta cápsula casual».

Y es que el año pasado, Redondo también apostó por el estilo casual, lo que resultaba ser todo un acierto y que conquistaba a su público. «El año pasado ya sacamos la primera y tuvo muy buena acogida entre nuestras clientas, que no tienen que tener necesariamente una boda para elegirnos», detalla el diseñador. «Ahora mismo estamos trabajando en esta línea para darle cada año más protagonismo, tanto en otoño-invierno como en primavera-verano», asegura.

Más que una colaboración, Jorge lo define como «un manifiesto de estilo». «Un recordatorio de que la moda puede ser sólida y ligera al mismo tiempo, sofisticada y juguetona, icónica pero accesible». En definitiva, se trata de «piezas creadas para brillar en una ocasión especial, elevar un look del día a día o para vivir con estilo un otoño cargado de personalidad». Unas piezas que han sido creadas para mujeres de todas las edades, y en las que predomina la sofisticación y la elegancia.

El resultado se traduce en «una colección que se mueve con naturalidad entre la atemporalidad de la sastrería y la frescura de un street style elevado, uniendo lo clásico con lo inesperado». Un verdadero viaje estético que transita desde looks casuales, hasta abrigos icónicos y piezas cargadas de carácter.