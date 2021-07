Las Rebajas de Verano de El Corte Inglés son quizás una de las más esperadas y aunque ya comenzaron la semana pasada, es ahora cuando podemos comprobar que los descuentos van a más por lo que nada como hacer un repaso a sus vestidos y ver qué modelos son los que más destacan. Atentas porque os hablamos ahora de Rebajas El Corte Inglés y de los 7 vestidos con un 50% de descuento para este verano.

Rebajas El Corte Inglés: 7 vestidos con un 50% de descuento para este verano

Lo cierto es que no hay nada como las Rebajas de El Corte Inglés si tenemos en cuenta que en estos centros encontramos no solo marcas propias sino también firmas de moda destacadas. Por ello, queremos que aprovechéis al máximo sus rebajas de verano conociendo los vestidos que están a mitad de precio y que marcan tendencia. ¡Toma nota para que no te quedes sin ellos!.

Vestido con estampado floral de Fórmula Joven

Los vestidos de diseño midi que tienen además estampado de flores son quizás los que más se llevan este verano pero si a eso le sumas el que tengan un corte asimétrico como este modelo de Fórmula Joven con un hombro al aire sabemos que el acierto será total. Un vestido espectacular que además podéis encontrar ahora en rebajas por solo 29.99 € (tallas de la 36 a la 42).

Vestido midi troquelado de Fórmula Joven

Otro de los vestidos que destacan dentro de las Rebajas de El Corte Inglés es el modelo midi con troquelado que vemos a continuación. Otro vestido de Fórmula Joven que cuenta con una de las tendencias de la temporada: el troquelado combinado con el diseño sin mangas. Un modelo de color marrón que solo te va a costar 24.99 € (tallas de la 36 a la 44) ya que tiene el 50% de descuento.

Vestido midi con mangas abullonadas de Fórmula Joven

Un vestido perfecto para este verano ya que sigue la tendencia no solo del diseño midi, sino también el color en azul y blanco, con estampado de flores y además con mangas abullonadas. Un romántico vestido que podemos comprar por 24,99 € y presumir este verano (Se vende entre las tallas 38 y 42).

Vestidos cortos en blanco y estampados de Fórmula Joven

A modo grupal, os mostramos las propuestas de vestidos cortos que ya disfrutan de un 50% de descuento en las rebajas de El Corte Inglés. Tres modelos de vestidos cortos de Fórmula Joven a cada cual más bonito y más «trendy». Primero un vestido corto con el vestido floral que tanto se lleva y con tirantes (29,99 €). El segundo, un vestido en color blanco y bordado con tirantes (19,99 €) y el tercero, un vestido corto con estampado de lunares y cinturón (24,99 €). Las tallas van de la 36 a la 44

Vestido corto de lino de Michael Kors

Por último (y a modo de «extra») un vestido que hemos encontrado con un descuento mucho mayor al 50% y que no podéis dejar escapar. Un modelo de vestido corto de lino en color azul marino de la firma Michael Kors, que cuenta nada más y nada menos que con un ¡70% de descuento!. Un vestido actual y fresco que cuesta 325 € pero que gracias a ese descuento cuesta 97 € (tallas 30-40), aunque eso sí, solo se vende de manera online.