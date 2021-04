¿Qué es el gringe, el nuevo flequillo que arrasa?

Están de moda los flequillos: más cortos, estilo cortina, rectos… y ahora llega el gringe, el nuevo flequillo que arrasa y que te va a encantar. Según Cabello Experience, el concepto gringe es una nueva palabra creada a partir de «grow», crecer en inglés, y «fringe», flequillo, es decir, flequillo que crece.

Así se trata de un flequillo algo largo y abierto que puedes conseguir, cortándolo con esta longitud o bien dejándolo crecer hasta que caiga por los lados del rostro, resaltándolo. Los expertos comentan que encaja muy bien con diferentes tipos de cortes, desde shags a melenas midis o más largas.

Abierto hacia los lados

Una de las señas de este peinado, con el que te verás diferente, es que se abre hacia los lados. M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria) explica que se corta de modo que el centro sea más corto y la longitud se vaya ampliando progresivamente hasta integrarse más o menos con el resto de la melena.

¿A quién va dirigido?

Es favorecedor con casi cualquier rostro, ya que no cae entero sobre las cejas y despeja ligeramente la frente al peinarse hacia los lados.

Pero resalta más en rostros redondos, ya que hace que se vea más alargado. En los cuadrados sucede lo mismo, pero en este caso lo que logra es suavizarlo. Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga, destaca que va bien para quienes quieren un flequillo y no se atreven, o bien para enmarcar cómodamente el rostro.

Tipo de corte

El gringe se recomienda en corte shag despeinados, en melenas largas o medias si las llevamos con capas porque nos darán el movimiento que necesitamos, responde Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).

Si optamos por un recogido, los expertos comentan que este tipo de flequillo va muy bien con los recogidos, desde coletas altas a bajas o moños. Si, además, a los lados dejamos unos mechones, entonces ya es además sexy.

“Pero si quieres llevarlo con el look del momento, entonces, sugiero el swing-shag, un corte escalonado desflecado que junto al gringe hacen una combinación cool explosiva.», sugiere Charo García de Salón Ilitia desde Balmaseda (Bizkaia).

Ahora tienes un sinfín de flequillos para escoger, así que no te aburrirás y no tienes excusa para escoger aquel que mejor vaya con tu rostro, peinado, color de pelo o look.