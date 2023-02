Tan solo queda un mes y medio para dar la bienvenida a la primavera, así que poco a poco debemos ir preparando nuestro fondo de armario con prendas de entretiempo. Y si hay una que no nos puede faltar es la gabardina. Seguro que cuando hablamos de ella lo primero que se te viene a la cabeza es el estilo parisino con su bailarinas, camisetas marineras y boinas. Pero si este estilo no encaja demasiado contigo no te preocupes, porque la nueva gabardina de Pull&Bear ofrece infinitas posibilidades.

Confeccionada en 58% algodón y 42% elastomiltiester, tiene forro de 100% algodón. Una gabardina de estilo oversoze con cuello clásico, bolsillos, puños ajustables con trabilla y cierre de botones. Está disponible en tres colores: beige, azul claro y gris topo. Todos son maravillosos para la primavera, versátiles y fáciles de combinar.

La nueva gabardina de Pull&Bear

La gabardina es la prenda favorita de las influencers y las estilistas en los meses de entretiempo, y seguro que en cuanto descubras este modelo de la nueva colección de Pull&Bear, también lo será la tuya. Si no sabes cómo combinarla con estilo, deja que te demos algunas ideas.

Queda genial con un traje de chaqueta y pantalón. Para darle un toque casual al look y que no parezca demasiado formal, escoge una camiseta y unas zapatillas deportivas de plataforma con cierre de cordones. Tendrás como resultado un estilismo digno de la mejor pasarela de moda.

Si prefieres un conjunto más ‘streetwar’, puedes apostar por una sudadera y un pantalón jogger. El estilo comfy es tendencia, así que te resultará sencillo encontrar este tipo de prendas. Un look estupendo para salir a pasear o ir a hacer la compra, por ejemplo.

Cómo no, la gabardina sienta fenomenal con una camisa y un pantalón vaquero, pero también con un jersey de punto fino, falda corta y mocasines, mucho más ‘preppy’. Los mocasines se presentan como el calzado tendencia de 2023, tanto en la versión más clásica como con una estética más renovada, con suela track o detalle de cadenas metalizadas.

Ahora es el momento de hacerte con la gabardina de la nueva colección de Pull&Bear para la primavera porque seguro que no tarda en agotarse. Tiene un precio de 45,99 euros y está disponible en la tienda online en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la XL. En la web también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Pull&Bear más cercana. ¡Corre, que vuela!