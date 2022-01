Las 5 prendas de ‘Emily in Paris’ que puedes encontrar en Zara

A día de hoy, nadie duda del gran éxito de Emily in Paris. Después de haberse coronado como una de las series más populares de Netflix, la segunda temporada llegó pisando fuerte para despedir el 2021, dejándonos looks que han vuelto a encandilar a la audiencia. Y es que el personaje interpretado por Lily Collins se ha consolidado como una auténtica it girl en la serie, creando una imagen estática sobre la vestimenta de las mujeres francesas, siempre caracterizada por llevar el estilo y las tendencias hasta su máximo esplendor.

Pese a que a priori pueda parecer que los atuendos de Emily solo existen en la ficción, en Inditex se han puesto manos a la obra para crear outfits con los que cualquier persona pueda sentirse como uno de los personajes de la serie recorriendo las calles de la ciudad de la luz a un precio low cost. ¿Quieres saber cuáles son las propuestas de Zara? Te las enseñamos.

Uno de los objetivos de Emily in Paris es el de crear conjuntos con el predominio del color y la frescura de cara a los meses venideros. Si eres de esas chicas que se atreven con cualquier prenda de nueva colección, esta blazer entallada de pata de gallo en color verde puede ser tu mejor solución primaveral. Además, está rebajada y puedes encontrarla por tan solo 35,99 euros en la página web y en tienda. Si no sabes cómo combinarla, te recomendamos una camiseta oversize blanca con rayas rojas de la misma marca, actualmente disponible por el asequible precio de 9,99 euros.

Otra de las alternativas que podemos adquirir en Zara a un precio bajo con el fin de simular la vida de Emily in Paris es este chaleco con aberturas. Aunque por el momento la opción más similar a la de la actriz en tono crema está agotada, la página web aún cuenta con la misma prenda en color negro con un 45% de descuento, quedándose en tan solo 19,99 euros. Lo cierto es que este accesorio se ha convertido en un must have de la temporada, por lo que es muy probable que se agote en los próximos días.

Si buscas un top más informal con el que poder combinar tanto un vaquero de street style como una falda más elegante, esta alternativa de Zara puede ser tu gran aliada. En Emily in Paris ya se han hecho con el cuerpo estampado de flores más famoso de la temporada, y ahora puede ser tuyo por tan solo 9,99 euros. ¡Corre a tu tienda más cercana o pídelo online!

Y por último, si no sabes con qué combinar tu vestido pichi de cuadros y prefieres darle un toque innovador más allá de los típicos jerseys de cuello alto, en Zara está a la venta una camisa semitransparente de organza con lunares negros, manga abullonada y detalles de volantes, a día de hoy por un precio de 15,99 euros. Todo un chollazo que puede formar parte de tu fondo de armario con tan solo un click.