Las redes sociales han vuelto a hablar y Ralph Lauren está en el ojo del huracán. La firma estadounidense ha diseñado una prenda que ha sido el origen que ha generado un gran debate a través de la Red. Mientras unos lo ven como el más sentido estricto de la moda, otros, en cambio, critican el precio y la simbología de la pieza. Si hace unos meses era Gucci quien sembraba la polémica al ofrecer como uno de sus artículos unas medias rotas -140 euros-, ahora es el turno de esta marca, que por el momento no ha contestado a las numerosas críticas recibidas por parte de algunos usuarios.

Se trata de un mono de líneas rectas realizado en satén de algodón azul que tiene como característica unas manchas de pintura. Prenda que recuerda mucho a la que lucen los pintores en su oficio. Lo que podía ser una simple tendencia de Ralph Lauren se ha convertido en objeto de controversia debido a que su precio es demasiado elevado para algunas personas. 690 euros es lo que cuesta esta prenda, sin embargo ahora está rebajada al 30%, lo que se queda en 483 euros. Un precio que parece no terminar de convencer.

Este diseño que lleva en el mercado varias temporadas sigue una de las tendencias más conocidas en el ‘street style’, pues es una prenda urbana que ha causado sensación en la industria de la moda. De hecho, muchas firmas ‘low cost’ como Zara, también se han sumado a esta novedad.

Lejos de ver este mono como una prenda más de la colección de Ralph Lauren, algunos usuarios de Twitter han criticado que un mono de trabajo, en este caso de los pintores, cueste casi 700 euros. De esta manera, la indignación no ha tardado en llegar, pues exponen y no entienden que una firma del sector del lujo ponga a disposición del consumidor una prenda del mundo obrero, y además, lo comercialice a un precio que no puede adquirir toda la población.

«La marca Ralph Lauren ha sacado en España un mono con gotas de pintura, simulando un mono de pintor por 483 euros. Este mono empezó a venderse en EEUU en octubre del 2020 por 620 dólares. De nuevo, asistimos a la romantización de la pecariedad», dice una usuaria que no ha tardado en abrir hilo para poder intercambiar opiniones en relación a este tema que ha hecho arder la Red.

«Es como el artista de clase media que va a los bloques de viviendas a grabar el clip y pone acento de barrio en las entrevistas. Pilla tu mono Ralph Lauren de currela por casi 500 pavos, está sucio y tiene hasta restos de pintura. Siéntete como un obrero, vive la experiencia», comenta otro internauta mientras otro twittero expresa: «Mono de trabajo con salpicaduras de pintura: 500€. La clase trabajadora somos un zoo para los ricos». Sin embargo, no todo han sido críticas hacia esta prenda de Ralph Lauren. Hay quienes han visto este mono como una referencia cultural hacia los artistas plásticos que trabajan con este tipo de uniforme.

💬 En efecto: lo de Ralph Lauren tiene antes que ver con Grayson Perry, Briony Marshall, Pozo Blanco o Neo Rauch que con Pepe Gotera y Otilio. No hay ética obrera ahí, solo estética cultural. 💬 pic.twitter.com/YrwqKKRWDP — Blogueras de Mierda (@ShitBloggers) January 14, 2021

«En efecto: lo de Ralph Lauren tiene antes que ver con Grayson Perry, Briony Marshall, Pozo Blanco o Neo Rauch que con Pepe Gotera y Otilio. No hay ética obrera ahí, solo estética cultural», ha dicho otro perfil de Twitter.