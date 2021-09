‘Precios WOW’ en Lefties con estos productos regalados por menos de 15 euros

Para que nos resulte sencillo renovar el fondo de amario para la nueva temporada y no tengamos que gastarnos un dineral tras las vacaciones de verano, Lefties ha puesto en marcha la sección ‘Precios WOW’, que no puede gustarnos más. En ella podemos encontrar una gran selección de prendas muy cómodas y versátiles a precios increíbles.

Cazadora básica ligera

Para esta temporada, pocas opciones se nos ocurren mejores que esta cazadora para elevar al máximo nivel nuestros looks para el día a día. Es muy ligera y tiene cierre de cremallera. Lo mejor de todo es que queda muy bien con todo tipo de prendas: un conjunto de chándal, unos vaqueros con un jersey de punto… Podemos encontrar la cazadora en la tienda online de Lefties desde la talla S hasta la XXL por 14,99 euros.

Vestido con cuello bobo

Un vestido corto de manga larga y cuello bobo que no puede estar mejor de precio: 12,99 euros. Confeccionado en un tejido de punto muy cómodo, es una prenda muy versátil, que encaja a la perfección con looks más y menos formales: con unas zapatillas y un bolso acolchado, con unos botines de tacón y un bolso de mano… ¡Un mundo de posibilidades!

Sudadera estampada

La sudadera es una de las prendas estrella de la temporada Otoño-Invierno 2021. Ahora tenemos la oportunidad de hacernos con esta de corte relajado con acabados de canale elástico en el bajo y en los puños. Ahora que va haciendo cada vez más frío a medida que avanza el otoño, tiene un suave cepillado en el interior que aporta calidez y comodidad. Es de color rosa y tiene como estampado el texto «I love breathe the air of new places». ¡Y sólo vale 6,99 euros!

Camisa oversize estampada

Y, por último, una camisa de corte holgado con un estampado en color verde claro. Confeccionada en tejido ligero, es de manga corta y se puede combinar con unos pantalones vaqueros tobilleros y unos mocasines en los días de entretiempo. Disponible desde la talla S hasta la XL, vale 12,99 euros.

Estas son las prendas más destacadas de la sección ‘Precios WOW’ de Lefties, todas por menos de 15 euros.