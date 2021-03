El polémico collar cable de 1.200 euros de Bottega Veneta

Bottega Veneta ha desatado la polémica en las redes sociales ante el diseño de un collar que no ha dejado a nadie indiferente, 1.200 euros por un cable. Si vemos la pieza a través de las fotos de su web, parece un cable o un coletero. Una pieza enrollada que se adapta al cuello y cuenta con unos pendientes a juego. Es de lo más original y aunque no lo parezca, en la descripción afirma que está hecho en plata con lo cual se justifica el precio con esta pieza artesana. Bottega Veneta ha desatado una oleada de comentarios en las redes sociales.

Bottega Veneta presenta su collar cable de 1.200 euros

La nueva colección de Bottega Veneta es una obra maestra de la joyería, aunque no se ha llevado el aplauso de la crítica que esperaba. Esta marca de alta gama tiene auténticas maravillas preparadas para esta nueva temporada. Inspirándose en las formas circulares ha creado collares, pulseras y anillos especiales.

El collar que parece un cable es la pieza más llamativa de esta colección. Algunos usuarios lo han comparado con el cable del teléfono fijo que estaba en todas las casas. En forma de collar, pulsera o anillo está hecho en plata y acabado con un cierre que queda invisible. Una maravilla de la joyería hecha en varios tonos. Un 60% es plata y un 40% es esmalte en una pieza que ha sido realizada en Italia.

Algunos exponen que esta colección va destinada a una generación que no ha conocido los teléfonos con cable. Los nacidos a partir de mediados de los 90 o los 2.000 no han tenido la oportunidad de experimentar con un teléfono fijo. Esas llamadas a los amigos a las primeras parejas mientras nos entreteníamos con el cable del teléfono y lo enrollábamos en el dedo o en la muñeca.

La nostalgia invade a unos diseños que han generado mucha polémica en redes, pero quizás tenga su razón de ser. Estas joyas enrolladas se han convertido en un recuerdo más, una apuesta arriesgada que la firma Bottega Veneta ha decidido sacar a la luz. Desde 350 euros podemos tener el anillo que es la pieza más barata de la colección que llega hasta los 1.200 euros del polémico collar.

Esta colección está empezando a encontrar imitadores que intentan crear piezas similares por mucho menos. Quizás estemos hasta lo último de una joyería que intenta recrear el pasado de la mano de piezas icónicas como el cable del teléfono.