Estos son los 4 planes para disfrutar de la primavera en Madrid

La primavera ya está aquí y, además de que la sangre altera, también provoca que la gente comience a salir a la calle y a disfrutar del buen tiempo. Y más ahora, que parece haber regresado la normalidad al 100% después de dos años de pandemia. Es por eso que, desde Look, hemos querido crear una lista con los mejores planes para hacer en la capital pues, aunque Madrid es lo suficientemente grande como para no aburrirte, lo cierto es que hay días en los que ya no sabes dónde ir. Y tenemos la solución.

El Retiro

El parque más emblemático de la capital siempre es una buena opción. Puedes pasear por sus jardines, montar en sus míticas barcas o, simplemente, sentarte en su césped a disfrutar del sol. Son muchos los que se desplazan hasta allí para montar en bici, hacer picnics o hacer turismo. Sin embargo, también puedes aprovechar la Feria del Libro, que este año celebra su 82ª edición, que tendrá lugar del 26 de mayo al 11 de junio.

Autocine

No es ningún secreto que los españoles se lanzan a las calles cuando sube un poco la temperatura y se dejan ver algunos rayos de sol. Cuando los días comienzan a ser más largos, la capital recupera su esencia. Y, si por el día puedes disfrutar de los parques, por la noche no hay mejor plan que ver una película al aire libre en el Autocine de Madrid; un plan de ocio distinto que aumenta la oferta cultural de la capital. Su precio no supera los siete euros y puedes disfrutar de clásicos cinematográficos tales como Grease.

Museos

Cuando llega la primavera también te apetece pasar el domingo entero por el centro de Madrid y visitar sus museos más aclamados. El conocido como Triángulo del Arte comprende el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, los más populares de la capital. En el primero podrás encontrar obras de autores tan reconocidos como Velázquez o Goya. En cuanto al segundo, se encuentran maestros de la pintura como Picasso o Salvador Dalí. Y, por último, el tercero tiene a Caravaggio o Monet como grandes nombres de la pintura.

Rooftops

Y, por último, pero no menos importante, la actividad favorita de los españoles cuando llega el buen tiempo: el terraceo. Se trata de un término que ha sido acuñado por los ciudadanos referido al hobby de salir a tomar cervezas, el vermut o refrescos y empalmar el mediodía, con la comida e, incluso la tarde. El plan es empezar sobre las 12 de la mañana, para después tomar algunas tapas y cerrar el día con copas en alguna terraza con vistas panorámicas de la ciudad. Para empezar, una tradición para los madrileños es el Mercado de San Miguel, aunque también hay otros a su altura pero menos conocidos como el de San Antón o el de San Ildefonso, este últimos inspirado en los street food market británicos.

Y, para cerrar el día, se han puesto de modas las azoteas como la del Hotel Riu de Plaza España, la del Círculo de Bellas Artes o algunas más tranquilas y menos turísticas como la de Insólito, un rooftop ubicado en Ciudad Lineal y que tiene unos atardeceres que nada envidian a los de Ibiza.