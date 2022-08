El verano se encamina hacia sus últimos 30 días, pero todavía quedan muchos planes por hacer. Bien es cierto que no ha dado apenas tregua en cuanto al sofocante calor, prácticamente en la totalidad geográfica. Si eres de los afortunados que ha logrado escaparse unos días, enhorabuena. Quizá esa asueto haya llegado este largo puente gracias a la festividad del 15 de agosto.

Pero si, por el contrario, te ha tocado quedarte en Madrid, que sepas que no está todo perdido. La capital rezuma ocio por sus cuatro costados pese a que durante estos días esté muy vaciada, algo que por otra parte tiene su ventaja en forma de menos tráfico y más hueco de aparcamiento. Dos aspectos que no son baladí y que se echan de menos durante el año. Te proponemos cuatro planes perfectos para esta etapa.

Quedarse en la ciudad en agosto puede parecer una desventaja. En verano las ciudades parecen quedarse vacías, ya que la mayoría de la gente suele irse de vacaciones en busca de sol y playa, pero no es así. Muchas personas aprovechan para coger sus vacaciones en julio o las posponen a septiembre, quedándose en la ciudad, que se convierte en el escenario perfecto para disfrutar en agosto de cantidad de planes divertidos y con más disponibilidad, y donde la gastronomía es la mejor aliada. ¿Quieres saber cuáles son? TheFork, la app líder en reservas online, te lo cuenta:

Degustar un brunch

Desayuno tardío o almuerzo tempranero, de cualquier forma, un planazo del que muchas veces no tenemos tiempo de disfrutar. Ahora es el momento. Date un homenaje y empieza con un buen bol de frutas o smoothy. Acompáñalo de unos huevos revueltos o benedictinos… y termina con unas buenas tortitas con chocolate. Y si no sabes donde, te recomendamos Pez 8, Crustó Zurbano, Grama Lounge o Mamá Chicó Recoletos, estos dos últimos con un 30% de descuento con TheFork Summer.

El atardecer de Madrid

¿Hay algo más relajante que sentarse en una terraza a ver como se pone el sol? Pues Madrid tiene cantidad de rooftop donde disfrutar de la puesta de sol. Solo o acompañado, dedica una tarde a saborear el verano desde sus imponentes terrazas que ofrecen una romántica panorámica de la ciudad. Destapa una botella de vino o cerveza, acompañada de un picoteo. ¿Dónde? Prueba en Haroma por Mario Sandoval, Hotel Heritage; Séptima, Only You Atocha; Somos, Hotel Barceló Torre de Madrid; o Doñaluz, The Madrid Rooftop.

Algo diferente

Disfruta de un momento para el recuerdo en algún restaurante temático que te transporte, a través de la decoración, el ambiente y la gastronomía, a cualquier parte del mundo, creando una experiencia memorable. Estando Contigo, Benares Madrid, Lamonarracha, Alonso Canov o Laliga 29’s Madrid, son algunos de los locales que TheFork te propone, los tres últimos con descuentos entre el 20% y el 50% con TheFork Summer.

Compañía canina

Nuestros perros, la mejor compañía. Pero, ¿cuántas veces has querido dar un paseo y acabar picando algo, sin tener que dejar a tu mascota en casa? Para esto, ahora sabes dónde ir, porque TheFork tiene un listado de locales dog friendly, donde podrás disfrutar de una buena velada junto a tu fiel compañero. El Imparcial, Sessions Hard Rock Hotel Madrid, Seducción a la carta o La Bonita Madrid son algunas opciones. Además, los dos últimos con un 30% de descuento con TheFork Summer.