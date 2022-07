Un año del hotel Pestana CR7 Gran Vía: fiesta de aniversario y críticas

El Pestana CR7 Gran Vía está de celebración. Hace justo un año que Cristiano Ronaldo inauguraba el lujoso hotel en la calle más concurrida y aclamada de la capital. “Una forma divertida de disfrutar de la movida madrileña con un Rooftop 360º, un Sports Bar y las mejores pizzas de la ciudad. Reserva ahora y sé uno de los primeros en vivir esta experiencia. ¡No puedo esperar a verte allí!”, compartió por aquel entonces el portugués en sus redes sociales. Un proyecto que se gestó durante tres años y que por fin vio la luz, prometiendo convertirse en uno de los más exitosos de Madrid.

Fiesta de aniversario

Un año después de su inauguración, el lujoso enclave ha organizado una fiesta de aniversario por todo lo alto. La redacción de Look se ha puesto en contacto con Ana Romero, la encargada de la comunicación del hotel, que ha revelado a este digital que el hotel organizó una pequeña celebración con el deporte como temática, «por lo que todo el equipo Pestana iba vestido con indumentaria de este tipo». Además, para amenizar la tarde-noche, la DJ Twinyi, residente del rooftop, fue la encargada de ponerle ritmo a la celebración, contando con un equipo de tres bailarines que demostraron todo su talento sobre la tarima. El lugar elegido fue el torreón del hotel, al que vistieron «con luces de colores que hacía la terraza todavía más apetecible». Una fiesta en la que, tal y como ha revelado la fuente a este digital, no se dejó ver el jefe y presidente del proyecto, Cristiano Ronaldo, al estar de vacaciones, aunque contó con una lista de 50 invitados, entre ellos el periodista Iván García, que compartió la fiesta en sus historias de Instagram. Un inolvidable aniversario que contó con un exquisito catering ideado y realizado por el chef ejecutivo, Borja Veguillas, aunque el resto de público general ubicado en la azotea también pudo degustar algunos platos de la exclusiva carta. Además, Ana Romero ha comentado a este digital que, durante todo el verano, cada jueves están haciendo «unas fiestas temáticas dedicadas a diferentes décadas musicales, llamadas #TBTPestanaCR7».

tampoco se ha dejado ver por allí en esta fecha tan señalada en el calendario, pues tal y como ha confirmado uno de lo encargados del hotel a este digital, en este año nunca ha visto al futbolista No obstante, no ha habido rastro de Cristiano Ronaldo. Y es que, a pesar de ser el máximo responsable del enclave, el marido de Georginatampoco se ha dejado ver por allí en esta fecha tan señalada en el calendario, pues tal y como ha confirmado uno de lo encargados del hotel a este digital, en este año nunca ha visto al futbolista visitar sus instalaciones

En su página web se puede apreciar una leve bajada de los precios, que pasan de 300€ a 270€ la noche. Sin embargo, la fuente en contacto con este digital ha afirmado que no han bajado, sino todo lo contrario. Desde que se inauguró el 7 de julio de 2021, los precios han ido al alza, pasando de costar 90€ la noche a alcanzar los precios ahora publicados. El motivo de este cambio tan notable se debe a que han ido ganando renombre, la gente ha ido conociendo el hotel, además del lugar privilegiado en el que está situado. “Ahora contamos con un 80% de ocupación al día. Somos uno de los hoteles más llenos de la capital”, ha sentenciado la fuente para Look. Además, casi todos los clientes son extranjeros, al contrario que al inicio, donde la mayoría de ocupantes eran españoles e, incluso ciudadanos de la propia capital. Y es que, con la vuelta a la normalidad, el Pestana CR7 ha conseguido hacerse un hueco muy privilegiado en el sector hotelero peninsular.

Críticas

Dentro de su página web, al seleccionar la fecha de entrada y de salida, te ofrecen cinco habitaciones con dos tarifas cada una, tarifa flexible o tarifa flexible con desayuno. “Con vistas directas a la Gran Vía, estas habitaciones ofrecen, bajo disponibilidad, cama matrimonial o camas individuales”, se encuentra una de las habitaciones más baratas, la SUPERIOR VIEW, que su precio por noche ronda los 400 euros. En segundo lugar se encuentra la SUPERIOR VIEW BALCONY, que promete “unas maravillosas vistas a la Gran Vía si te asomas a su balcón. En su interior, dispondrás de baño en la habitación y, bajo disponibilidad, podrás solicitar una cama matrimonial o camas individuales” y su precio sobrepasa los 400 euros. En tercer lugar está DELUXE CORNER, “habitaciones ubicadas en las esquinas del edificio”, y por último, pero no menos importante y rondando los 700 euros por noche, está CR7 STUDIO, unos estudios con cama matrimonial, sofá cama y dos televisiones “diseñados para las verdaderas estrellas”.

Y es que, a pesar de todo lo que promete, del lugar privilegiado en el que está situado y de los elevados precios por habitación que maneja, muchas han sido las críticas sobre el establecimiento y sus servicios. “Decepcionante” o “desastre” han sido los calificativos usados por algunos de sus clientes, que no han dudado en manifestar públicamente sus quejas tras haber pagado más de 300 euros por noche.

“La habitación superior pequeñísima, dos zancadas a la puerta de entrada y dos pies hasta la tele. El baño: para ir al servicio primero tienes que meterte en la ducha, cerrar la puerta y después ya puedes salir de la ducha, cerrar la puerta y hacer tus necesidades. Las almohadas duras y altas. Desayuno con poca variedad y poca calidad para personas sin intolerancias, para las que tenemos problemas todavía peor”, ha escrito uno de los clientes en Booking.

Mientras, otro usuario que ha visitado el lujoso hotel se ha quejado, en concreto del personal “Horrible, muy mal todo, tardan mucho tiempo para el check-in. Una sola persona en recepción y para darte la llave tardan demasiado, siempre dicen que el ordenador falla. No tiene personal cualificado, creo que todos son becarios. Tened cuidado si dejáis algo en la habitación, meted las cosas de valor en la caja fuerte”. Asimismo, un tercer cliente ha contado su experiencia tras sufrir un contratiempo durante su estancia: “Tuve que dejar la habitación por emergencia y me engañaron. Me dijeron que me harían el reembolso y no fue así, al contrario, tengo un cargo más que aún no se resuelve. Dejé la habitación tres noches y las tres me las cobraron, aunque ellos dispusieron de ella. Falta de empatía y consideración”.

Sin embargo, las valoraciones positivas han superado con creces a las negativas, consolidándose el Pestana CR7 de Gran Vía como uno de los hoteles más aclamados de la capital.