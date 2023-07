Planas, con tiras multicolor y rebajadísimas: Pikolinos hace magia con sus sandalias más vendidas

En las rebajas de verano de Pikolinos hemos encontrado las que serán nuestras sandalias favoritas durante los meses de buen tiempo. Unas sandalias de tiras trenzadas que nos ofrecen la comodidad y el estilo que buscamos en los looks más casuales y frescos. Están confeccionadas en 100% natural, lo cual es un gran punto a favor porque, a diferencia de los materiales sintéticos, absorbe la humedad y elimina los malos olores.

Las sandalias de las rebajas de Pikolinos

Unas sandalias planas son un calzado imprescindible en el armario durante el verano, y estas son unas de las más bonitas que hemos visto en muchísimo tiempo. Las sandalias con diseño de tiras son tendencia esta temporada y, además, aportan el máximo confort porque, tal y como recomiendan los podólogos, hacen que el pie quede bien sujeto y no baile al «caminar».

Por lo tanto, son ideales para cualquier plan que nos surja de aquí a octubre, ya sea ir a la oficina o salir a dar un paseo por la playa durante nuestras vacaciones. En color verde y con cierre con hebilla en el talón, ofrecen un mundo de posibilidades a la hora de combinarlas. Podemos elegir un look sencillo de vestido blanco de estilo boho y un bolso de rafia o arriesgar un poco más con prendas de temporada.

Es el verano de las maxifaldas, pero especialmente de una en particular: la vaquera. Midi o larga hasta el tobillo, no hay otra prenda que le de un aire más cool al look. Lo bueno es que se trata de una prenda polivalente como pocas, de esas que funcionan tanto en los meses de buen tiempo con sandalias como en otoño con botas y botines.

El vestido lencero es otra de las prendas que no podemos perder de vista. Se lleva tanto en looks casual como para ocasiones especiales, con una sandalias planas como estas de las rebajas de Pikolinos o con unas sandalias de tacón con plataforma. Sientan increíblemente bien y elevan cualquier look a su máxima expresión.

Las opiniones sobre las sandalias en la tienda online de Pikolinos son estupendas: «Al principio me apretaban de la parte delantera , pero como es piel se han adaptado al pie y ahora son comodísimas»; «Muy cómodas. Suaves. La horma bien tirando a un poco amplia». Ahora están disponibles por 71,95 euros en vez de 79,95 euros, desde el número 36 hasta el 42 en rebajas. ¡Corre, que vuela!