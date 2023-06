Los mocasines de Pikolinos son nuevos y muy diferentes: la novedad está arrasando

Pocos calzados son más elegantes que éste, una opción que no falla si tienes un evento formal al que también quieras ir cómoda. Estamos hablando de los mocasines de Pikolinos de mujer calados ALMERÍA. Son nuevos y una alternativa ideal para fiestas y reuniones.

Como la propia firma explica, «han llegado para instalarse en tu armario esta temporada refrescando tus outfits con más clase». Capaces de teñir de color y alegría tus looks veraniegos, gracias a sus varios colores podrás combinarlos con cualquier prenda.

Los mocasines de Pikolinos que debes tener

Materiales de primera calidad

Pikolinos elabora este producto con 100% piel vacuno para el corte y 100% piel porcina para el forro interior; mientras que su suela con tacón de 2 centímetros está confeccionada en sintético, que evita las caídas y los golpes y protege su suave plantilla acolchada.

A la hora de la compra, deberás seleccionar el tono que más te guste para esta estación. Hay tres: apple, cream y melocotón. Evidentemente, no puede haber quejas en cuanto a la original de los colores que ofrece esta marca a todas sus clientas.

Los tres son muy elegantes y ofrecen el mismo diseño, tanto para ir a pasear como para llevar a una fiesta con tu vestido más top.

Cuál es el precio de este zapato

Debes saber que están en la web de pikolinos donde comprar directamente. Su precio es de 99,95 euros, lo que tiene sentido en virtud de la calidad de los materiales y lo que representa este fabricante.

Además, y para mayor facilidad tuya, puedes pagarlo en tres plazos de 33,31 sin intereses para no tener que desembolsar todo el dinero de una vez. De esta forma, ahorras y no debes pagar de golpe.

Es una oportunidad que no deberías dejar pasar si estás buscando un calzado sofisticado para las próximas semanas.

Sepas que también se pueden comprar en su tienda física, pero para esto hay que mirar la disponibilidad en tienda también a través de la web.

Cambios y devoluciones

En caso de que no estés satisfecha con el artículo, algo muy poco probable -aunque no se pueden descartar problemas de talla-, puedes realizar un cambio o devolución gratis por 30 días. Si formas parte del club Pikolinos, tienes hasta 60 días para hacerlo. Cualquiera sea la situación, este procedimiento es totalmente gratuito por lo que no tienes que pagar ninguna cantidad extra. son los zapatos para ti.