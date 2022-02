El pintalabios de Bobbi Brown que no puede dejar de utilizar María Pombo

Nos encanta dar color a nuestros labios para ensalzar más nuestra belleza. Y lo podemos conseguir con el pintalabios de Bobbi Brown, en especial el color buff que va bien para castañas, rubias y morenas.

Es el preferido por muchas en multitud de ocasiones, llena de maquillaje tu vida ahora que abandonamos las mascarillas en exteriores y podemos mostrar nuestros labios.

El color del pintalabios de Bobbi Brown

Hablamos del Crushed Lip Color, que ofrece un aspecto vivo e hidratación tipo bálsamo. El tono buff es rosado beige con toques de azul frío.

Este producto ofrece el aspecto de una barra de labios que se combina con el tacto de un bálsamo para conseguir nuestro labial más fácil de usar. Está también cargado con pigmentos perfectos para labios, siendo la fórmula definitiva para deslizar y usar. Ya lo puedes comprar en la web de la marca, su precio es 31 euros.

¿Qué beneficios ofrece?

Además de dar un color explosivo a tus labios para esas salidas donde debes mostrar tu mejor cara, también ofrece muchos otros beneficios para que esta zona esté siempre bien cuidada.

Pues el pintalabios del momento es rico en vitaminas E y C, y en cera de abejas, con una fórmula balsámica que, como hemos destacado, se desliza cómodamente con un acabado mate satinado que deja los labios hidratados y besablemente suaves.

Según la web, no se difumina ni se desvanece para un color digno de ser amado que dura todo el día. Es más, viene sin parabenos; sin ftalatos; sin sulfatos; sin gluten, etc.

Los comentarios de las que lo han comprado

Este producto es uno de los más comprados y también comentados. “Utilizo el tono buff y me encanta, soy castaña y oliva de piel”, “Color maravilloso, moderno y muy favorecedor. Deja los labios con una textura aterciopelada y muy hidratados”, “Me encanta este labial, lo utilizo mucho para novias en verano. Tiene un tono precioso e hidrata muchísimo”, “Estoy encantada, me deja los labios muy hidratados y el color es muy natural. Se ha convertido en uno de mis favoritos”, “Me gusta mucho el tono y el tamaño ya que es estupendo para llevar en el bolso. Un auténtico comodín”.

Lo combinamos con aquellas prendas que tenemos en nuestro armario porque siempre queda estupendamente y no hace falta mucho más, si quieres añadir un poco de gloss o brillo, verás como esta zona todavía resalta todavía más.