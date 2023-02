Los peores looks de la ‘red’ carpet de los Premios Goya 2023

Sevilla se vistió de gala este sábado para celebrar la 37ª edición de los Premios Goya, los galardones otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del cine español. El evento, marcado por el fallecimiento este viernes de Carlos Saura a los 91 años, quien iba a ser protagonista indiscutible de la noche por su Premios de Honor, reunió a numerosos rostros conocidos del séptimo arte, como Clara Roquet, Elena Furiase, Javier Castillo, Luis Tosar, Clara Lago, Blanca Portillo, Belén Cuesta o Álvaro Morte y Alfonso Bassave, entre otros.

Todos ellos con sus mejores galas y con una gran apuesta por las firmas nacionales, como Pedro del Hierro, Vicky Martín Berrocal, Carolina Herrera, Roberto Cavalli o Paco Varela, entre otros, desfilaron por la alfombra que si bien por norma general suele ser roja, la desplegada este año en el interior laberíntico del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de la capital andaluza -lugar que acogió la ceremonia-, era azul. Y sí, hay quien no acertó con su estilismo.

Jone Laspiur

La actriz guipuzcoana que en 2021 se hizo con el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel en la película Ane, dirigida por David Pérez Sañudo y producida por Amania Films, fue una de las primeras en posar frente a las cámaras, y su estilismo, no dejo indiferente a nadie. Jone se enfundo en un vestido transparente con motivos florares de Georgiela studio y un corsé de Aurem Biaix de color cían que combinó con unas botas estilo cowboy negras.

La intérprete de Akelarre, y la serie Alardea acompañó el look con un collar plateado de Areta Mata y Estrella Jewells, y un nada discreto maquillaje en tonos rosas.

​Denise Castro

La directora de cine Denise Castro tampoco hizo gala de su buen gusto en esta ocasión. Conocida por su ópera prima Salvación, la catalana acudió a la alfombra azul de más de 60 metros con un outfit compuesto por una americana overzize y un polo con detalles amarillos y naranjas que combinó con una botas negras altas.

Paloma Peñarrubia y Vanesa Benitez

Tan originales como poco acertadas estuvieron también la directora Vanesa Benitez y Paloma Peñarrubia, que acudieron a la gala en calidad de nominadas en la categoría Mejor Canción Original por La vida chipén.

Pilar Ordoñez

La actriz, directora y escritora que ha estado a las órdenes de directores como Marsillach, Berlanga, Trueba, Armendáriz, Garci, o Saura, entre otros, fue otra de las invitadas que no destacó (o quizás demasiado), por lo que a su vestuario se refiere. Si bien no es la primera vez que acude a la ceremonia de los Premios Goya con una propuesta de Agatha Ruíz de la Prada, la de este año, de color dorado y con corazones rojos, no terminó de convencer a las prescriptoras de moda.

Itziar Castro

Tampoco lo hizo el estilismo de Itziar Castro, conocida principalmente por su papel de Gоya Fernández en Vis a vis y por participar en películas como Campeones o Pieles.

Alfonso Albacete

En el terreno masculino el director y guionista de cine español de películas como Más que amor, frenesí, Sobreviviré o Mentiras y gordas sorprendió, y para mal, por su outfit con falda, calcetines de media negros, zapatos tipo charol y una camisa y americana del mismo color.

Albacete completó su outfit con una boina y unas gafas de sol, además de con una corbata brillante también oscura.