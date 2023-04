Los pendientes de los que todo el mundo habla: ideales para la Feria de Abril a un precio low cost

En días de feria hay que ir bien conjuntada. Con el traje de volantes, tus vestidos ajustados, la peineta y los pendientes ideales para la feria de abril.

Son de Mango y los consigues a un precio low cost. Todos hablan de ellos, porque de un color azul llamativo es capaz de elevar muchos looks.

Los pendientes ideales para la Feria de Abril

Son largos de rafia con ese diseño geométrico que tanto gusta y que queda siempre bien con los lunares a juego que se suelen llevar en estos eventos. Se cierran a presión y no te los puedes perder.

Diseñados en Barcelona, su composición es de 50% hierro y 50% rafia. No solo los tienes para la feria, si no también en toda clase de eventos en un día soleado o si no por la noche.

Con qué los llevamos

Con variedad de vestidos y otros. en este caso, si lo queremos para la feria, entonces va perfecto con un vestido azul de lunares, bolso a juego y zapatos negros de tacón.

Si los quieres combinar sin salir de la web de Mango entonces sepas que hay muchos otros. es el caso del vestido de topos en cuello halter y azul que tiene un precio de 59,99 euros y es el que le va mejor, también con la falda vaquera midi que tiene un precio de 25,99 euros, con los vaqueros azules, la chaqueta blanca tweet con los vaqueros debajo, esta chaqueta tiene un coste de 59,99 euros, además de monos vaqueros y muchos más.

En dos colores

Aunque el azul es algo más expresivo, sepas que tienes estos espectaculares pendientes en dos colores, el azul y también el verde. de manera que puedes ir pensando también en vestido en verde y sus flecos para combinar con este complemento que aportará luz a tu rostro.

Lo compras en la web de Mango

Si deseas estos pendientes, sepas que están en la web de Mango, y el resto de prendas también por lo que no hace falta salir a ningún lugar ni desplazarte. El precio es de 15,99 euros en talla única. Así que ya puedes hacerte con ellos, en el color que quieras antes de que empiece la feria y se agoten. Serás la más especial del lugar. Para que se vean más, optar por los recogidos, como los monos espectaculares que son perfectos en este tipo de eventos. ¡A por ellos, son para ti!