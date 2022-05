Los pendientes de Massimo Dutti Studio que no van a faltar a Amelia Bono

Hemos encontrado el complemento perfecto para las ocasiones más especiales. Son los pendientes de Massimo Dutti Studio. Son tan sofisticados que los vas a querer siempre.

En tonos dorados y negros, resaltan por su forma enigmática. Elígelos para siempre porque son pura artesanía.

Los pendientes de Massimo Dutti Studio

Son únicos por sus formas y diseño. Están elaborados en latón y bañados en oro de 18 quilates, ofreciendo así un acabado de alta calidad y durabilidad.

Para su cuidado, desde la web aconsejan mantener la bisutería alejada del agua, no sumergirla en agua u otros líquidos. También evitar contacto directo con perfumes y productos químicos.

Además, lo ideal es poder limpiarlos ocasionalmente con un paño suave. Y claro, para que duren mucho más, hay que quitarse la pieza antes de ducharse o nadar en piscinas o mar.

En sus materiales, es de destacar que están elaborados en latón 68%, resina 30%, plata 2%. Para sus cuidados, y como hemos especificado, no se deben lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar y no limpiar en seco.

Para los momentos a recordar

Estos pendientes son tan elegantes que forman piezas redondas y alargadas, y los vas a querer para bodas, comuniones, fiestas y en aquellos eventos en los que debes ir siempre con vestido o traje chaqueta.

Estas piezas acabarán siendo un must en tu joyero. ¿Con qué lo combinamos? Con trajes negros, vestidos del mismo color o bien champán, para esa boda veraniega, también la que se hacen en invierno y especialmente en la temporada navideña.

Con faldas midi y mini, monos largos, y aquellos vestidos en espalada abierta.

Dónde se compran

En la web de Massimo Dutti, y su precio es de 59,95 euros. tendrás así una pieza única que también es un buen regalo para hacer a tu madre o bien a aquella persona que te hace más feliz.

También hay muchos otros pendientes similares. Elige el que más te guste, como pendientes de aros triples en oro a un precio de 49,95 euros; pendientes en 3D con baño de oro a un precio de 39,95 euros; además de pendientes de contraste en color de baño de oro combinado con blanco y a un precio de 49,95 euros. son piezas únicas que también se combinan con collares pulsera y anillos de diversos tonos.

Ya puedes acceder tales pendientes de manera online, verás que es la manera mucho más fácil y cómoda para comprar.