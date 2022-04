El look más veraniego de Massimo Dutti: un vestido de ensueño

Si hay una prenda elegante, ésa es la del vestido de ensueño de Massimo Dutti. Constituye el look más veraniego que aporta sofisticación. Con colores fantásticos, es el indicado para las noches veraniegas.

Ya lo tienes en la web y te servirá para diversas temporadas. No te lo pierdas y encárgalo antes de que sus tallas ya no estén disponibles.

El vestido de ensueño de Massimo Dutti

Es largo y con estampado de palmeras. Destaca por llevar tejido fluido, cuello halter, tirantes finos y dos aberturas en la parte posterior. También tiene forro interior.

En su composición, está confeccionada con viscosa 82% y lino 18%, mientras que el forro es de algodón 100%. Para sus cuidados, debe lavarse a mano a máximo de 30ºc, no usar lejía / blanqueador, no planchar máximo 110 º c, no usar secadora.

Con qué lo combinamos

Es de color crudo y lleva palmeras en marrón como estampado. Lo combinas con muchas prendas porque es uno de los vestidos ganadores de este verano. Desde Massimo Dutti aconsejan llevarlo con el shopper de rayas a un precio de 129 euros; con sandalia plana de tira ancha a un precio de 69,95 euros; con collar de color en piel con un precio de 25,95 euros; además de los pendientes dorados en forma de aro por 25,95 euros y muchas más.

Además te lo pondrás en las comidas de terrazas, para eventos donde debes ir siempre elegante, para las fiestas y en viajes de verano.

Dónde lo compras

Este vestido largo está en la web de Massimo Dutti y tiene un precio de 99,95 euros y las tallas disponibles son de la 34 a la 42. Ya lo tienes ahora fácilmente y antes de que se agote.

Además, si quieres mirar más vestidos similares, entonces puedes darte un repaso por la web. Porque destaca el vestido blanco con bordados; el largo blanco, el vestido largo estampado abstracto, el largo plisado, el estampado con botones, el de punto de algodón de seda, además de los florales que son toda una tentación en la época estival.

Si compras en esta web, tienes toda la confianza y seguridad. Ahora bien, ya sabes que puedes tener también tus prendas si vas a una tienda física. Comprueba entonces que el vestido que quieres está entonces disponible antes para poder probártelo, ya que esto es una importante ventaja.

Si bien lo más rápido es comprar online para evitarte colas y también desplazamientos.