Parfois arrasa con su nueva colección de accesorios: el detalle que transforma tu outfit en segundos

La nueva colección de accesorios de Parfois puede cambiarlo todo, con una sola pieza, ese detalle que rompe con todo crearás un outfit nuevo en segundos. Ha llegado la época del año en la que cada elemento cuenta, donde menos es más y siempre podemos aprovechar para comprar una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán claves y que, sin duda alguna, tendremos por delante.

Es momento de aprovechar al máximo algunos elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de dejar salir algunos cambios que quizás hasta ahora nunca hubiéremos tenido en cuenta. Es momento de apostar claramente por ciertas novedades que llegan de mano de una colección que realmente sorprende a más de uno. Son días de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que podemos encontrar en una marca de moda que puede ser el que marque estas jornadas que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Es hora de aprovechar al máximo este tipo de detalles que pueden ser claves, un buen outfit que será impresionante.

La nueva colección de accesorios de Parfois te sorprenderá

La marca Parfois lleva tiempo estando entre las más deseadas y comentadas del momento. Se ha ganado a pulso ser una de las favoritas de las influencers que buscan realmente este cambio de rumbo que queremos poner en práctica y que quizás hasta ahora no pensábamos que tuviéramos por delante.

Es el momento de empezar a pensar en una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Con ciertos cambios que, sin duda alguna, se convertirán en la base de un giro radical en nuestro día a día.

Tocará visualizar un cambio que puede acabar siendo el que emprendamos en unos días en los que el detalle más pequeño puede hacer que un look se haga grande. Parfois es una marca que nació con un propósito que ha ido cumpliendo y unas cualidades que debemos tener en práctica.

Tal y como se presenta esta marca en alguno de los centros comerciales en los que está presente: «Parfois es una marca de complementos de moda para mujer, que desde su nacimiento en Oporto en 1994 se ha convertido en una marca líder en el mundo de los accesorios y la bisutería asequible para todos. Parfois se caracteriza por una constante renovación en sus colecciones, con producto nuevo en tienda todas las semanas y en constante búsqueda de las nuevas tendencias y gustos de la mujer actual. Con cientos de tiendas, en todo el mundo somos una empresa orientada hacia el futuro con un osado proyecto de crecimiento y expansión».

Este accesorio transformará tu outfit en segundos

La realidad es que buscamos la versatilidad máxima, no sólo en las prendas, también con los accesorios. Te proponemos un tres en uno que cambiará tus looks por completo y es una de las mejores inversiones que puedas hacer, no sólo para el verano, sino para todo el año.

Este cinturón parece artesanal. Estamos ante una pieza hecha con cuentas que podríamos encontrar en un mercadillo del centro de Ibiza. Podría llegar de manos de un artesano que nos confeccione una prenda que parece única, aunque no lo es, de ahí el detalle que marca la diferencia.

Es un cinturón que nos sirve para mucho más de lo que parece. Ese vestido blanco negro, esa falda de estilo boho larga que es tendencia o esa vaquera con la que apuestas por ser convencional. Cualquier excusa es buena para descubrir lo mejor de un tipo de complemento que impresiona por sí sola.

Podrás hacerte con un cinturón que se convierte en collar. Sí, no es magia, le puedes dar unas vueltas más e ir a la última con un collar de cuentas que quedará bonito con el top de tirantes negro o con el vestido de lana beige que guardas para el otoño.

Es un buen completo de pelo. Lo puedes colocar de cinta de pelo o decorando una trenza, con un estilo boho de lo más original. Más allá de su uso como cinturón tienes en tu poder ese detalle que debes llevarte de vacaciones y le dará a tus looks un acabado espectacular.

La calidad de esta pieza te hará disfrutarlo durante años y es uno de esos básicos que, sin duda alguna, no puede faltar en tu día a día. Hazte con él antes de que se agoten, la nueva colección accesorios de Parfois está batiendo todos los récords y puede acabar siendo la que marcará un antes y un después en estos días.