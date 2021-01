Pareja: ¿cómo luchar por una relación?

Si tu relación está en crisis, debes tomar decisiones. Ver si realmente vale la pena y luchar por una relación o pensarlo mejor y dejarlo para siempre. Toma nota de lo que debes hacer para que todo fluya y vaya mejor.

Una buena comunicación es la base para que las cosas tengan un buen inicio y las cosas no se queden en stand by.

Hablar de forma sincera

A veces, las verdades duelen pero cuando se habla de forma sincera y desde el corazón las cosas se entienden mucho mejor. Por esto, hay que hacer y tomar como ejemplo esta premisa con nuestra pareja ya que es una de las maneras de que la relación se salve.

Discutir lo menos que se pueda

Esto es fácil de hacer pero complicado de realizar. Seguramente el hecho de que pienses en cómo salvar una relación tiene que ver con que una discusión ha llevado a esta situación extrema, entre otras cosas.

Por esto, lo que menos conviene en este momento es enfadarse, recriminar o culpar al otro, todo esto solo lleva al distanciamiento y al fracaso. Aunque cuesta, hay que mantenerse al margen e intentar dialogar.

Unos días para reflexionar

No atosigar, ni estar encima. Si realmente queremos que la cosa se recupere hay que dejar espacio y tiempo. Pero sin pasarnos, si el tiempo es mucho todo puede enfriarse más. Hay que dejar el tiempo prudencial para que los dos podáis pensar en lo sucedido y se pueda echar de menos. Entonces es el momento de ver las cosas de otra manera y de acercaros.

Dejar atrás los mensajes de Whatsapp

Actualmente se cree que con varios mensajes, la cosa está resuelta. Y en ocasiones esto puede dar lugar a confusiones. A veces cuesta interpretar un mensaje, el por qué se dice qué, en qué contexto… de manera que para hablar sobre ciertos temas y recuperar la relación es mejor hacerlo cara a cara.

Escucha al otro

Cuando se produzca el encuentro o bien si habláis por teléfono hay que ser lo más asertivo posible. Se aconseja escuchar al otro, dejarlo habla y expresarse y luego comentar. Debe ser un diálogo, no un monólogo. Pero debes respetar también su tiempo para que hable todo lo que sea posible. Intenta no interrumpir y dejar que las cosas fluyan. Ya tocará tu turno para explicar lo que quieres decir.

Ir a terapia de pareja

Algunas parejas tienen tal problema que no logran avanzar y se paralizan. La ayuda de un terapeuta o psicólogo es una buena ayuda para ver otros puntos de vista y hacer otras cosas en común para luchar por una relación.

Aprende a pedir perdón

Nos cuesta mucho pedir perdón o reconocer errores. Quizás no sean todos tuyos y hay que comentar que la otra persona también se ha podido exceder en tal situación. Pero si crees que te has equivocado, entonces hay que pedir perdón, es más fácil de lo que crees y a veces todo un revulsivo para que la otra persona entienda y rectifique.

Hacer cosas juntos

Cuando ya hay un acercamiento, entonces es el momento de pasar más tiempo juntos, o de empezar a estarlo. Un inicio es compartir un hobby, acompañar a tu pareja a comprar, a ver un espectáculo… aunque sea en plan amigos para ver si está la posibilidad de ser algo más.

Déjale actuar

Es mejor no forzar situaciones. Si tu pareja se ha encontrado bien, va a querer quedar más veces y de algún modo acercarse más a ti. Así que mejor no forzar situaciones y dejar que actúe sin que tengas que guiar ni apretar. Solo así puedes luchar por una relación.

Si las cosas no están claras, pregunta y exprésate

No vale la pena perder el tiempo. Cuando ya han pasado los días o semanas prudenciales y no obtienes respuesta a cambio, entonces es mejor ser claro y transparente. Siempre sin agobiar, debemos preguntar sobre si esta relación tiene futuro, se puede empezar de nuevo si tu pareja se lo ha pensado mejor y ya no quiere estar contigo. Hay que mostrar que estamos interesados en saber tanto para lo bueno como para lo malo.

Comunicar que debes hacer tu vida

Si tu pareja te hace dar muchas vueltas, entonces hay que decirle que debes hacer tu vida, en el sentido que sea. Que prefieres que la cosa vaya bien y mejor, pero que si no hay señal apenas, no puedes estar perdiendo el tiempo y esperar siempre. Entonces hay que reconocer que mejor dejarlo y decir adiós. Pero no sabemos cómo puede reaccionar la otra persona, quizás coja miedo a perderte y entonces apueste por estar juntos de nuevo.