Parece de lujo pero es de Lefties: la falda que no vas a querer quitarte este otoño

Hay una falda que no vas a querer quitarte este otoño, un tipo de prenda que parece de lujo, pero es de Lefties. Ha llegado el momento de aprovechar al máximo cada tipo de prenda que tenemos a nuestra disposición. El hecho de que sea barata no es motivo para pensar que estaremos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Sin duda alguna, estaremos ante algunos elementos que nos darán un glamour extra. Por muy poco dinero Lefties lanza una de las mejores colecciones de temporada del momento.

Dakota Johnson ha sido una de las últimas famosas que no ha dudado en mostrar una tendencia de temporada y hacerlo de la mejor manera posible. Con un increíble vestido de firma que nada tiene que envidiarle al que nos ha descubierto esta firma de bajo coste que depende de lo que tenemos por delante. Hoy en día, sólo necesitamos encontrar las piezas adecuadas para triunfar. Una serie de detalles de bajo coste, pueden estar esperándonos en estos tiempos que corren, un cambio de tendencia que puede ser esencial.

La falda que no vas a querer quitarte este otoño

Sin duda alguna, el otoño es el momento del año en el que tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser claves y que quizás nos descubrirán un extra de buenas sensaciones. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que serán esenciales y que debemos tener en consideración.

Son tiempos de aprovechar al máximo todos los detalles de una serie de elementos que pueden ser claves. En estos días que tenemos por delante, podremos redescubrir algunos elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa.

Este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden acabar marcando estos días que tenemos por delante. Es importante hacerse con un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos aporte un glamour extra que puede acabar generando algunos detalles que pueden ser extraordinarios.

Lefties tenemos por delante este tipo de detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Por lo que deberemos tener algunos elementos en nuestro armario de esta marque estos días que tenemos por delante.

Es de Lefties pero parece de lujo

Parece de lujo al tener un diseño que puede acabar siendo lo que nos hará destacar en cualquier ocasión. Llegan cambios destacados que hasta la fecha no imaginaríamos y que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones por delante que reflejaremos con un look adecuado.

Las transparencias son un plus de moda que desde hace mucho tiempo hemos incorporado a nuestro día a día y lo hemos hecho de tal forma que nos han descubierto ciertas novedades que serán esenciales. Los expertos de Telademoda nos explican el origen de este encaje que puede ser la tela favorita por las expertas en moda esta temporada: «Yvonne Deslandres, una estudiosa de la moda muy respetada, cuenta en su libro «El traje. Imagen del hombre», cómo y dónde nació el encaje, ese exquisito adorno que hace que una prenda se distinga. «Parece ser – cuenta- que fue en Italia donde surgió la idea de tirar de los hilos de tela blanca que se empleaba para los pañuelos o las camisolas íntimas, volviendo a tomarlos con las agujas para crear motivos transparentes, de formas necesariamente geométricas, que se inscribían en el trazado rectilíneo de la tela. Pero a los obreros se les ocurrió inmediatamente crear con su aguja, al borde de la tela, un trabajo de puntos al aire que se separaban de los hilos sacados y daban así nacimiento al encaje»».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero Maribel Bandrés, autora de una obra de consulta magnífica y muy bien documentada, afirma que el encaje propiamente dicho no se generalizó hasta el siglo XV, y fija su origen en Oriente, «donde se fabricaron desde la Antigüedad telas parecidas a la gasa y a la muselina, que eran bordadas por el sistema de hilos sacados». Los egipcios, cómo no, confeccionaron mallas de hilos bordados con cuentas de vidrio y en sus vestidos, sigue contando esta experta, aparecen labores labradas a la aguja formando delicados hilos».

Esta falda mezcla el encaje negro con un diseño que realmente parece sacado de una pasarela, pero, además, es uno de esos básicos que pueden darnos más de una sorpresa por la comodidad que desprenden y nos acaban ofreciendo de forma inesperada.

Lefties consigue crear la prenda de moda y venderá a un precio que nos impresionará en todos los sentidos. Sólo 15,99 euros nos costará esta prenda que realmente impresionará en todos los sentidos.