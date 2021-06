Si hay algo que no nos podemos permitir en época de rebajas es, además de caer en las tentaciones de la nueva temporada, entrar en las tiendas con el propósito de arrasar ¡y dejarnos cegar por los atractivos (y bajísimos) precios hasta comprar todo tipo de cosas que no necesitamos! Te damos algunas señas sobre los pantalones rebajados de Stradivarius en verano

Así que antes de salir de caza hacia las mejores ofertas, revisa tu closet, intenta reflexionar qué harás con aquellas piezas que hace un par de temporadas que no te pones y haz una lista de las tiendas que más te convencen para cada una de tus compras para asegurarte de que no pierdes el tiempo en marcas que quizás no son de tu estilo.

¿Eres amante de los pantalones ajustados?

Aunque últimamente ya no es tan sencillo como antes encontrar pantalones pitillo o Slim (pues parece que las tendencias este año potencian que llevemos diseños más anchos), lo cierto es que si hemos llevado este tipo de pantalones durante tantos años es porque sin duda estilizan mucho las piernas y quedan genial en multitud de ocasiones, y por suerte para todas las fans de los pitillos.

Stradivarius tiene varios modelos para todos los gustos ¡rebajados hasta un 20%!

Pantalones cortos de todo tipo para ir de lo más fresquita y a la moda

Si hay unos pantalones que es necesario tener en verano esos son los shorts, pero no esos en clave denim que llevábamos de adolescentes no, sino nuevos diseños perfectos también para looks que son incluso un poco menos casual tanto fluidos, como de crochet e incluso de estilo rústico.

¿Lo mejor? Que en las rebajas de Stradivarius no solo podrás encontrar toda esa variedad de shorts sino que también puedes intentar apostar por la tendencia de llevar bermudas, ya que en las últimas temporadas ¡hemos comprobado que pueden ser más versátiles y favorecedoras de lo que en un principio podría parecer!

Busca entre los palazzos y culottes ¡y encuentra tu pantalón perfecto!

Tanto si son de tejido tipo jean como si son de punto, también para las amantes de este tipo de pantalones anchos hay una amplia selección donde elegir, coloridos, elásticos o más estructurados, hasta los pies o en clave cropped… ¡Sin duda la elección perfecta para cualquier noche de verano! Como ves los pantalones rebajados de Stradivarius son lo más.