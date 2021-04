¿Eres una adicta a las compras? Apunta estos tips para dejar de comprar de forma compulsiva

Sí, el mercado está lleno de cosas bonitas y es complicado renunciar a ese vestido de la temporada o al pantalón negro, que no necesitas, pero que te sienta genial. Si crees que te estás pasando, y no sabes cómo ponerle freno, apunta estos consejos para no seguir como adicta a las compras.

Piensa que, a la larga, esto puede convertirse en una adicción nada buena y complicada de superar.

Cuando veas una prenda, piensa si la necesitas o te encanta

Está claro que la mayor parte de ropa que tenemos, no la necesitamos. No se trata de tener muchas cosas si no de si realmente nos hace un servicio o nos encanta mucho hasta tal punto de comprarlo. Si no es ninguna de las dos cosas, entonces mejor no gastar más de lo necesario.

Recicla

Una de las cosas que podemos hacer para proteger el medio ambiente, es reciclar. Y es que a veces no hace falta comprar una nueva ropa cuando tenemos un montón de cosas que podemos rehacer, rediseñar, y reciclar. Es como dar una segunda vida a una prenda y seguro que la nueva opción te gustará más que la primera.

Compra en segunda mano

También si lo necesitas o si ves que con ello estás contribuyendo al círculo de economía verde, una opción es comprar ropa de segunda mano. Es más económica, y estamos también dando oportunidades a prendas que han tenido poco uso y que no hace falta tirar.

Piensa en el dinero que te ahorras

Cuando eres una adicta a las compras, estás gastando dinero de forma innecesaria. Pues no necesitas la ropa y este dinero puede ir a parar a otras cosas mucho más importantes. Piensa en la cantidad que puedes ahorrar al mes.

Compra ropa básica

Mira tu armario y piensa en qué necesitas para la próxima temporada. Quizás hay pantalones que ya no te van, o camisetas pasadas de moda o bien ropa ya algo estropeada. Debes plantearte qué hacer con ella, y apuntar lo que necesites adquirir para la temporada. Ves a por lo básico y date algún que otro capricho, y poco más.

Busca ayuda

Si lo tuyo empieza a ser un problema, porque compras día sí y otro también, entonces debes reconocer que tienes un problema y quizás lo ideal es buscar ayuda. Es fácil salir de este problema con el asesoramiento adecuado.