El pantalón de punto semitransparente de Pull&Bear para llevarlo con camiseta blanca

Hay prendas cómodas que podemos llevar en casa o bien de paseo. Entre estas destacamos el pantalón de punto semitransparente de Pull&Bear, una tentación que querrás tener tanto en combinación con tops estampados como con camiseta blanca.

Tiene una serie de características que lo sitúan como una prenda top, ligera y bien cómoda con el fin de ir bien formal o del todo informal a tu gusto.

El pantalón de punto de Pull&Bear

Es el pantalón de punto estampado, fluido con cintura elástica y más bien bastante largo. Entre sus señas, también resalta porque es una prenda sostenible al estar realizado en un 55% con poliéster reciclado y un 40% de algodón reciclado, que es siempre mejor para el medio ambiente.

Así obtienes una prenda distinta, bien cómoda y que además preserva el medio ambiente con el fin de llevar algo con mayor valor añadido.

Su composición y cuidado

Como hemos destacado, este pantalón se realiza en exterior con 58% poliéster – 40% algodón – 2% otras fibras y en sus cuidados, la firma aconseja lavarlo a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Dónde lo compramos

Está en la web de Pull&Bear donde comprar variedad de ropa y también complementos online. su precio es de 19,99 euros y las tallas van de la XS a la XL, así que ya puedes elegir la tuya de entre la gran variedad que puedes escoger.

Otros pantalones que puedes comprar

Tenemos diversos modelos parecidos a esta prenda que puedes obtener desde esta web directamente. Es el caso del pantalón en estampado verde siendo realmente retro y con un precio de 22,99 euros; el rústico de un color que también está a un precio de 22,90 euros; el parachute loose fit a 29,99 euros; el tipo cargo parachute a 29,99 euros; el de campana elástico en color negro a 17,99 euros; el de campana en marrón que cuesta 22,99 euros y muchos más; pues verás que hay un amplio catálogo de la firma.

Ya puedes hacerte con este pantalón que combina con variedad de camisetas de colores, en estampado y en el mismo color del pantalón que puedes comprar en la web. Si tienes una tienda física cercana entonces también es factible obtenerlo con facilidad y de paso te lo prueba a ver cómo te sienta. Si bien cuando compras en web entonces es mucho mas cómodo para todos.