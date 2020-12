El oro aterriza con fuerza en Inditex: descubre sus colecciones

Inditex no para de reinventarse. Si no lanza colecciones limitadas en predas de ropa, añade más calidad a sus accesorios, como ha ocurrido ahora con la nueva colección de Pull & Bear. La firma gallega ha apostado por la innovación y ha creado unas joyas bañadas en oro contoques minimalistas donde las piedras preciosas sonlas grandes protagonistas. Sin embargo, no es la primera marca de Amancio Ortega que opta por esta opción para sus complementos, hace escasos meses era Zara quien daba el pistoletazo de salida.

Pese a que las joyas de Inditex, de cualquiera de sus tiendas -Bershka, Stradivarius, Zara o Pull & Bear, entre otras-, siempre han causado sensación, han tomado la decisión de mejorar esas piezas, ya que el mercado está en continuo cambio y cada vez hay más competencia y más firmas. De esta manera, al estar bañadas en oro, las joyas no perderán su color original ni dejarán ninguna mancha en la piel.

Por un lado se pueden encontrar anillos, tanto de la talla S como M. En la imagen de arriba se pueden ver varios anillos con circonitas que vienen los 4 en un mismo pack, y por tan solo 19,99 euros. Sin duda, una buena opción tanto para regalar en estas fechas como para darse un capricho.

Pull & Bear también ofrece pendientes con estas características, pero lo mejor de todo son sus precios. Uno de los modelos que se pueden encontrar tanto en sus web como en tiendas físicas son los que son de aro. Clásicos, minimalistas y que combinan a la perfección con cualquier tipo de look. El precio de estos aretes es de 12.99 y son de talla única, ya que su tamaño es estándar.

Esta nueva colección de Pull & Bear se trata de una edición limitada y formada por siete piezas. La ‘Gold and Silver Plated Collection’ tiene desde anillos hasta gargantillas de lo más elegantes. Cada una de las joyas están realizadas con bases de latón y hierro y bañadas en Oro de 14K y Plata Pura 999 con un grosos de 3 micras de baño para aportar más durabilidad.

Además, esta nueva colección cuenta con la gran versatilidad de poder combinar unas piezas con otra lo que da más margen a la hora de usar la imaginación para crear conjuntos de joyas de lo más espectaculares. Pull & Bear no ha sido la primera firma de Amancio Ortega en lanzar unas joyas bañadas en oro. Zara fue la pionera, detrás vino esta marca de estilo más casual y desenfadado que la primera. En cambio, en la colección de Zara, las joyas están bañadas en 24quilates y no en 14 como en Pull & Bear. La única diferencias son sus precios, y aunque ambas marcas sean ‘low cost’, los accesorios de Zara son algo más caros, pero sin superar los 29.95 euros. Dicha colección está formada por: una cadena con eslabones, un anillo en forma de sello, otro entrelazado, pendientes de aro o earcuffs con circonitas. Piezas en las que también prima el minimalismo y la elegancia.

Una vez más Inditex ha conseguido acaparar todas las miradas con esta nueva oferta que se encuentra ya disponible en sus tiendas. Un nuevo concepto donde la calidad-precio está más que presente que nunca en cada una de las piezas de joyas que ha credo el grupo Inditex. ¿Qué será lo próximo? Desde ‘Look’ hemos recopilado algunas de las joyas de estas nuevas colecciones que están causando sensación en los seguidores de las firmas. ¡No te lo puedes perder!