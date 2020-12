Este es el botín de Zara más buscado para unas Navidades en casa

Estas Navidades serán más caseras que nunca, pero eso no quiere decir que debamos renunciar a la comodidad y la elegancia habitual de estos días festivos. Unos botines como éstos, no permitirán salir de casa y disfrutar al aire libre, con total seguridad o pasar las noches en casa con las ventanas abiertas que serán igual de festivas que las del año pasado, pero con algunas modificaciones. No se podrá salir, se mantendrán las distancias y se podrá bailar, pero separados. Todo será distinto, menos nuestro estilo que se mantendrá intacto. Toma nota del botín de Zara más buscados para unas Navidades en casa o al aire libre.

Zara te prepara para unas Navidades en casa con un botín de lujo

Si seguimos las recomendaciones de Sanidad las comidas familiares serán al aire libre o con las ventanas abiertas para que se ventile la casa. Al igual como sucede en los colegios, la teoría de los científicos es que las ventanas abiertas evitan los contagios. Estar en casa y tener las ventanas abiertas en pleno mes de diciembre o enero puede acabar siendo una realidad a la que, igual que los estudiantes, nos deberemos acostumbrar. No es fácil encontrar una serie de prendas que se ajusten a esta ‘nueva realidad’. Los pies calentitos evitarán más de un resfriado, además de conseguir ganar en comodidad mientras disfrutamos de unas veladas un poco distintas.

Un botín de piel es siempre un buen zapato de fiesta. Para las Navidades un botín de piel puede ser el zapato ideal. Cubre todo el pie, lo mantiene calentito y evita sentirnos inseguras. Es muy difícil caerse o perder el equilibrio sobre unos botines. Tengan o no tacón es la manera de tener el pie sujeto a las mil maravillas y además de ofrecer el confort necesario para poder estar horas sentadas o de pie en la misma posición.

El tacón es de lo más cómodo y original. El tacón de metacrilato le aporta una gran ligereza a la pieza. Estos tacones son perfectos para recorrer el mundo o pasar horas sentada. Tienen una altura perfecta para alargar las piernas y lo mejor de todo es que no se notarán nada nada. No cansan, les aportan el toque original a unos botines que sin ellos serían muy serios, pero gracias a este tacón marcaremos mucho estilo.

El corte elástico hace que se adapte al pie. Con este botín podremos movernos con total comodidad en casa o fuera de ella. Si optamos por hacer una cena o comida en exteriores podremos disfrutar de una velada ideal sobre unos tacones sin miedo a nada. La movilidad del elástico garantiza que pase lo que pase este botín estará perfectamente fijado a nuestros pies. No aprieta en exceso, al contrario, se va adaptando a cada uno de los movimientos que demos o estando en reposo podemos tener ese confort de un botín perfecto en todos los sentidos.

La plantilla es de piel por lo que interiormente estaremos seguras. La piel garantiza un confort extra, con medias o calcetines el botín no se moverá de su sitio. Aunque lleve tacón no sentiremos ningún dolor de pies, la piel es suave y permite pasar horas y horas en la misma posición sin cargar el talón o los dedos. Estarán perfectamente situados en un diseño que desprende comodidad a casa paso.

El negro combinará con cualquier prenda. Si somos de lentejuelas, esta es la época del año en el que todo vale. Con estampados, rojos, negros, dorados o plateados estos botines son la mejor opción para vivir unas fiestas con un poco de alegría. Los podemos aprovechar para ir a la oficina o para salir a tomar algo, son un tipo de calzado festivo con mucho estilo que no se quedará solo en un acto oficial, sino que irá un poco más allá. Las Navidades son la excusa para conseguir comprar un zapato un poco más elegante de lo que usaremos a diario.

Este botín está de oferta con un descuento del 40%, por 22,99 euros es una buena inversión. Estas Navidades 2020 las recordaremos por las más tristes de la historia, sin abrazos, besos o reencuentros. Tampoco habrás fiestas multitudinarias y dejaremos atrás unos momentos muy tristes, los vividos este año que se está terminando. Pero no hay que renunciar a algún capricho en forma de botín, un complemento perfecto para cualquier ocasión que podremos aprovechar en estas fiestas y cuando tengamos que volver a la normalidad de verdad.

Con unos pantalones negros, un top bonito y algo de abrigo encima podremos disfrutar de unas Navidades caseras con todo lo necesario para triunfar. Invierte en este tipo de piezas, un buen botín nunca pasa de moda y siempre se adaptará al pie. Este zapato con descuento puede ser una pieza única con un tacón original y cómodo. Empieza a pensar en las fiestas, busca ese look que te hará sentir especial, con las ventanas abiertas o al aire libre.