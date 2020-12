Zara Home vuelve al pasado con una colección de ropa de cama bordada y toallas con puntillas

La nueva colección de ropa de cama de Zara Home impresiona nada más verla. La marca low cost ha viajado al pasado para traernos unos nórdicos, cojines y toallas que son auténticas obras de arte. Los bordados están en peligro de extinción, son una belleza que en estos días puede que hayamos aprendido a apreciar. Las abuelas o las madres de medio país los hacían para el ‘ajuar’, esas prendas que se convertirían en el regalo de bodas perfecto. Recordar esa época, pero actualizada al siglo XXI. Dar a nuestra cama y baño un aire retro con ese toque de amor que solo un trabajo artesanal puede darle.

La vuelta al pasado de Zara Home es puro amor en ropa de cama bordada y toallas con puntillas

En estos días en los que tocarse, besarse y abrazarse es un peligro, las manos son las encargadas de transmitir amor a distancia. Regalar una pieza de ropa de cama o de baño que parece hecha a mano es una forma de enviar esa energía que se consigue tocando con las manos. Dar la mano a alguien, abrazarlo o cogerlo con fuerza proporciona una descarga de buenas sensaciones que se equipara a este trabajo artesanal. Zara Home recupera esas piezas artesanales que nos hacían las abuelas y madres en versión low cost. No será comparable a la que se hacía en casa, pero se parecerá bastante.

Perfecta para una casa que queramos acomodar a nuestro gusto pensando en el pasado. Si queremos darle un aire retro, pero con mucho estilo, estas piezas son impresionantes. Poca ropa de cama tiene la intensidad que toda esta colección. En blanco que combinará con todo y con el acabado que nos hará volver a sentir el amor infinito. A las expertas en el arte de coser no se les escaparán los puntos, demasiado juntos y con el acabado que la máquina de bordar proporciona. El acabado pese a estar hecho a máquina es perfecto, un diseño maravilloso que difícilmente pasa desapercibido.

La funda para el nórdico tiene un precio de 129 euros que estarán perfectamente invertidos. Las flores de este diseño son pequeñas joyas que nos hacen viajar en el pasado. Elegancia en el más puro estilo atemporal. Un punto de amor y de alegría en el lugar de la casa que más lo necesita, la cama. En ella nos arroparemos con estilo gracias a estas nuevas piezas de Zara Home, toda una colección pensada para hacernos recordar y también para decorar nuestra habitación. Esta funda no necesita nada más para destacar, unos cojines a juego que permitan potenciar aún más la calidez que se desprende de sus bordados.

Tiene una versión de este diseño floral tan original con un poco de organza en los bajos espectacular. Este juego de cama es de lujo en todos los sentidos, pero tiene un precio igual que el anterior 129 euros el nórdico, la pieza más clara de todo el conjunto. Una forma de darle elegancia y un toque retro a nuestra habitación. El blanco es el mejor color para aportar luz a espacios pequeños, pero también para darle la calidez que necesitará.

Este set de 3 toallas con puntilla se vende por 7,99 euros y son uno de los regalos de Navidad más bonitos que existen si queremos darle un aire retro a nuestro baño. Con las cestas de mimbre que acompaña la colección y unas velas parecerá que nos hayamos trasladado a una casa rural de lujo sin movernos de nuestro baño. La puntilla parece hecha a mano, aunque nada tiene que ver con la que nos haría nuestra abuela.

La alfombra de baño con puntilla de Zara Home es otra de las piezas de esta colección que no podemos perdernos. Un precio de poco más de 25 euros es un auténtico chollo para una pieza que convertirá nuestro baño en el spa rural de nuestros sueños. Un viaje a la elegancia más absoluta de la mano de piezas textiles que son una auténtica obra de arte. Esta colección de Zara Home está destinada a llegar al corazón de sus miles de clientes. Esa fuerza que transmite con un viaje en el tiempo y en los recuerdos imposibles de detener son su garantía de éxito.

Si aún no tienes regalo para ese alguien especial o quieres darte un capricho, no lo dudes, esta colección de ropa de cama de Zara Home cambiará por completo una habitación o baño. Podrás disfrutar del ambiente casero, rural o retro que tanto echas de menos. Estas piezas de la colección de bordados y puntillas de la low cost por excelencia de decoración no dejarán indiferente a nadie. Toca los bordados y las puntillas con las manos, siente la intensidad de unos recuerdos que llegan con fuerza, estas Navidades se merecen una casa preparada para ser un refugio, no solo contra el virus, también par proteger sentimientos o guardarlos para más adelante. En nada volveremos a tocar y abrazar, pero hasta que no llegue el momento, abrigaremos nuestros recuerdos y secaremos nuestro cuerpo con toallas y nórdicos con un estilo difícil de olvidar.