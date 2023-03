Ofertón en Pull&Bear: esta falda está arrasando por su precio y por cómo sienta

Las faldas largas de algodón son una muy interesante alternativa para cualquier outfit, formal o informal, que quieras lucir en primavera. Puedes combinarlas de mil formas y lo mejor de todo es que soportarás las temperaturas elevadas a medida que se acerca el verano. Partiendo de esa base, la falda larga con abertura es el ofertón en Pull&Bear, una opción que no deberías dejar de considerar esta temporada.

Te recomendamos darte prisa y aprovechar la oferta actual que te permite hacerte con ella por sólo 19,99 euros, un precio muy asequible. Su coste original era de 29,99 euros, así que te estarías ahorrando 10 euros que vas a poder aprovechar para el top o los accesorios.

Ofertón en Pull&Bear

Dos colores que no pueden faltarte

Disponible en tallas XS a XL, esta falda larga de algodón con abertura puedes conseguirla en color negro como así también en camel claro. Hablamos de dos de los tonos que son tendencia en los últimos años, por lo que estarás a la moda sin tener que invertir demasiado dinero. El camel claro es ideal para una salida de día, mientras que el negro se lucirá en fiestas nocturnas. ¡Puedes incluso hacerte con ambos!

Las características son las mismas, y destacan entre ellas los detalles de abertura en el centro además del cierre de botón y cremallera. Asimismo, sobresale la cintura con trabillas que, al estar confeccionada en algodón, se adapta a la silueta de tu cuerpo sin problema.

Materiales de primera calidad

Al usar Pull&Bear algodón de la mejor calidad del mercado, esta prenda no sólo resiste muy bien el paso del tiempo sino que puede ser lavada a máquina a un máximo de 30° C en ciclos de centrifugado cortos. Eso sí, no deberías aplicarle lejía ni blanqueador al limpiarla.

Una vez lavada, puedes secarla en la secadora -a una temperatura reducida- para quitarle toda el agua acumulada entre las fibras.

Sistema de envío y devoluciones

Esta firma trabaja con envíos gratuitos para que puedas recoger tus productos, en alguna de sus tiendas, en uno o dos días laborables.

Suponiendo que no estés del todo satisfecha con el artículo, dispones de 30 días para devolverlo a través de alguna de las modalidades habilitadas por la marca. Puedes llevar tu pedido junto con el ticket de compra en formato físico o electrónico a cualquiera de sus tiendas. Alternativamente, puedes decantarte por una devolución postal en el punto de recogida más cercano que te indiquen desde Pull&Bear.