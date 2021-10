La llegada del otoño no solo trae de vuelta las cazadoras o los jerséis, también una de las fiestas más divertidas del año, Halloween. A pesar de ser una tradición estadounidense, cada vez tiene más repercusión en España y ya es normal ver a los niños (y no tan niños) disfrutando de los caramelos y de los disfraces más terroríficos. Y aunque los trajes específicos de brujas, fantasmas o vampiros siguen a la orden del día, cada vez son más los que apuestan por un look normal que se pueda convertir en un outfit para la noche de los muertos.

En el amplio catálogo de Zara hay una gran cantidad de opciones que bien complementadas te pueden convertir en la estrella de la noche. Aunque el negro es el color estrella, el blanco tampoco debe descartarse. Un buen ejemplo es este vestido de Zara que solo cuesta 29’95 euros y que combinado con un maquillaje gótico que remarque la zona de la ojera te puede convertir en la versión moderna de La novia cadáver. Además, es tan bonito que con unos zapatos de tacón y un recogido es perfecto para una cena elegante.

Si no te convence el blanco, no te preocupes que el negro está muy presente. Este look es una opción muy rompedora, su cuello de bebé y las mangas con transparencias le dan un aspecto tenebroso y puede convertir a quien lo vista en una bruja. Una barra de labios de color negro y un sombrero picudo son sus grandes aliados.

Este vestido, también de Zara, no necesita casi complementos para ser un poco más tenebroso. No es de lo más económicos, pues cuesta 69’95 euros, pero pero es muy bonito.

A pesar de que ya comienza el frío, no hay que desechar los vestidos lenceros como este. Un poco de sangre falsa por el cuello, un maquillaje llamativo y… ¡Tenemos a una novia fantasma! Un acierto seguro que se convertirá en todo un acierto, pues los meses de más calor se puede combinar con unas zapatillas de color blanco. ¿Se te ocurre un mejor motivo para aumentar su armario?

No nos olvidamos de las vampiresas, que puede encontrar en este look una gran excusa para salir a disfrutar en la noche de Halloween. Una pieza roja, de escote en V, tirantes espagueti y una apertura en la pierna de lo más sexy. Júntalo con un peinado de melena suelta y con volumen, un choker y unos labios rojísimos para ser el centro de todas las miradas.