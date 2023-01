Nunca unos vaqueros han sentado mejor: estos de Mango Outlet se están agotando

Si estás buscando unos jeans al mejor precio, entonces puedes ya hacerte con las rebajas que hay en Mango. Son los vaqueros que sienten perfectamente y estos de Mango Outlet se están agotando. En su web, los tienes con un super descuento.

De un color azul claro realmente son elegantes especialmente si los combinas con blusas o jerséis.

Los vaqueros de Mango Outlet se están agotando

Destaca por su material en puro 100% Algodón. Llevan un tejido de algodón estilo tejano vaquero. Con diseño wideleg, largo, de tiro alto, lleva trabillas y cinco bolsillos para que sea todavía más completo. A destacar el bajo deshilachado.

Cómo cuidarlo

Como hemos señalado, está compuesto en 100% en algodón y por esto hay que tenerlo en cuenta para poder cuidarlo y lavarlo sin que sufra. En este caso, hay que lavarlo a maquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía, planchar a máximo 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Combinaciones perfectas

Un vaquero tan elegante precisa de ser combinado con prendas a su estilo. Así desde la web de Mango Outlet, donde sabes que hay cantidad de ropa a un precio más bajo, aconsejan combinar el jean con una blazer en color negro a un precio ahora rebajado de 47,99 euros cuando antes costaba 119,90 euros; también está la camiseta de manga larga en blanco a un precio de 5,99 euros; el zapato en negro de punta de tacón rebajado también a 19,99 euros; o el bolso sostenible que ha pasado de 89,90 euros a 59,90 euros.

Los vaqueros que arrasan y están a un 57% de descuento

Para más señas, debes saber que estos pantalones están ahora en oferta. Si su precio es de 29,99 euros, luego pasaron a costar 20,90 y en este momento el precio es de 12,90 euros, gracias a que está con un descuento del 57%.

Por esto se agotará en breve, aunque de momento hay tallas que van de la 32 a la 54, un amplio surtido para que elijas la que te queda mejor y sabes que es la tuya.

En la web de Mango Outlet es bien fácil comprar y hacerte con este pantalón. Además hay otros vaqueros que están en oferta: desde los de cintura elástica a 13,90 euros; los mom de tiro alto de 19,99 euros; a los jeans rectos de tiro alto que tienen un precio rebajado de 15,90 euros. Tienes variedad de prendas para esta temporada que queda espectacular. ¡No te la pierdas!