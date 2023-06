Nueva locura en Zara: los zuecos de piel cómodos, con poco tacón y que se está agotando en Zara Kids para mujeres

A veces hay prendas y complementos en la sección de niños y adolescente que valen la pena. Y si tenemos las tallas adecuadas entonces podemos encontrar gangas que no vemos en la parte de mujeres. Es el caso de los zuecos de piel cómodos.

Son de Zara y puedes mirar si está tu talla para tenerlos cuanto antes. Porque se están agotando.

Los zuecos de piel cómodos de Zara Kids

Hablamos de un zapato tipo zueco 100% piel vacuno. Lleva variedad de detalles que lo hacen único como las tachas en el corte, su cierre mediante hebilla en la parte lateral y también la suela de goma en efecto madera.

Debes saber que el zueco se elabora en piel , es decir, en un material exclusivo. Cualquier posible marca o variación de color son características que confirman la autenticidad de la piel.

En color marrón, ideal para triunfar durante la temporada estival, se confecciona en 00% piel vacuno, con la suela de 100% estireno butadieno estireno, siendo la plantilla de 85% madera y 15% piel vacuno.

Cómo cuidamos los zuecos

Si lo que quieres es que te duren en el tiempo, entonces debes cuidar bien y de la mejor manera estos zapatos.

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En concreto, no se pueden lavar, es mejor no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, tener en cuenta que el Cuero/Charol/Antic deben limpiarse entonces con trapo de algodón seco. Este producto no se puede planchar, sin limpieza en seco, no usar secadora y en el caso de que esté elaborado con materiales de Ante/Nobuck/Serraje, sí pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Dónde la compramos

Las sandalias están en la web de Zara en la parte de Zara Kids destinada a niños, niñas y adolescentes. Su precio es de 45,95 euros, y las tallas que puedes tener son de la 30 a la 37, porque las demás están agotadas.

De manera que, si tienes alguna de estas tallas, bastante normal, porque muchas mujeres tienen la 36 y 37, no lo dudes, ya que se están agotando. Así lo compras online con la garantía de esta tienda y la comodidad de no tener que desplazarte.

otra alternativa es ir a la tienda, donde debes asegurarte que está Zara Kids.