De novias: trucos en peinados, complementos y maquillaje

Se acerca una temporada de novias y ya puedes apuntar los trucos para lucir mejor peinado, vestuario y rostro, con el mejor maquillaje. Porque en esta nueva temporada de novias, te mereces lo mejor, aunque sea en pequeño formato.

Ya sabes que hay que reducir el número de invitados, llevar mascarilla, pero ir bien guapa con tu maquillaje y vestido a juego.

Trenzas y otros peinados

A la hora de realizar un peinado de novia, hay diversidad de ellos, siempre dependiendo de nuestro estilo y tipo de cabello.

Así, la eterna trenza nunca pasa de moda, es un peinado que surge en todas las formas y longitudes (en forma de espigas, deshechas, en corona, planas o abiertas). “Es un look imprescindible al que podemos acompañar de accesorios, aunque sólo deshechas de manera magistral ya quedan estupendamente, tiene un cierto aire romántico que es perfecto para lucir el día de nuestra boda. De todas formas, aconsejo igualmente una melena ligeramente ondulada y trabajada con tenacillas, otro estilo igual de favorecedor”, explica Paul Tudor, director de David Künzle Fuencarral.

También se recomienda el bun, un moño tipo bailarina que se puede hacer alto o bajo. Los expertos dan a conocer que es mejor no apretarlo demasiado: “Hay que dejarlo un poco suelto, como más salvaje y bohemio, desestructurado y casual, para no aparentar demasiado estricta o estirada. Es una boda, no una entrevista de trabajo”.

Maquillaje, el eyeliner perfecto

Para no sobrecargar con mucho maquillaje es mejor el natural. Así este día de novias, lo ideal es apostar por los colores claros. Y también aplicar un eyeliner que no siempre es fácil.

Para explicarlo, la maquilladora Cristina Lobato comenta que el secreto principal para hacer el eyeliner perfecto es tener una dosis adecuada de paciencia desde el primer momento. Sabiendo que la paciencia nos asegura un 70% de éxito.

Se empieza con un pincel biselado y un eyeliner en gel trazamos, con el ojo abierto, una línea en ángulo diagonal desde la línea de agua de las pestañas inferiores en dirección a la sien o a la ceja, dependiendo de la inclinación que más te guste.

Luego hay conectar con el párpado y rellenamos hasta la mitad del mismo. En este punto ya está realizado la mitad del trabajo. Para terminar la otra mitad, comienza a maquillar desde el lagrimal.

Para finalizar y pulir el trazo de la cola vamos a corregir de la siguiente forma. La experta recomienda humedecer un pincel plano con agua micelar, lo apoyamos sobre la cola del eyeliner y deslizamos para corregir la inclinación y así hacer una línea totalmente recta, limpia y pulida.

¿Qué nos ponemos?

En una jornada de novias, hay que saber qué nos ponemos. Si escoger un vestido más bien clásico, algo moderno, ir con blusa, top y pantalón… cada una tiene sus gustos.

En este punto, Lola Li tiene claro qué es tendencia. Avanza que las novias post-covid tienen necesidades diferentes y un discurso estético también distinto en comparación a lo que entendíamos por normal, antes de febrero de 2020.

Como las bodas son más íntimas, lo ideal es apostar por los encajes barrocos, las faldas de corte evasé y otros elementos tradicionales del imaginario nupcial que ceden paso a siluetas minimalistas y líneas mucho más sencillas para celebraciones pequeñas.

La firma adopta la sofisticación de tejidos, como el satén o el Jacquard, y que abrazan a las prometidas en uno de los días más memorables de su vida. Apuesta por normalizar el prêt-à-porter en la escena bridal. Sus creaciones se pueden comprar desde cualquier lugar, a golpe de click.

Lo que se busca son modelos que se puedan reutilizar más allá de este especial día. Debe ser un elemento imprescindible del fondo de armario por su estética versátil y su espíritu sostenible. Un ejemplo es el vestido Casilda, de esta firma, que se presenta con un diseño largo confeccionado en Jacquard con un relieve satinado que dibuja formas de hojas de palmera.

El vestido se forma con un patrón wrap que queda recogido en un drapeado lateral y realza el cuerpo gracias a sus hombreras. Destaca la falda, cruzada en formato pareo que termina en una original forma asimétrica de tulipán, y el detalle de los botones dorados en los puños.

Consejos