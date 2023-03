¿No sabes cómo ir en primavera a la oficina? Esta chaqueta de Uniqlo te quitará el frío de por las mañanas

La primavera es una época del año en la que encontrar el mejor look es muy complicado. Cuando vas a la mañana a la oficina hace frío y, cuando sales, hace calor. Por lo tanto, necesitas una chaqueta que te quite el frío por la mañana y, al mismo tiempo, no pese demasiado para que a la mediodía o a la tarde puedas llevarla en la mano. Pues bien, en la nueva colección de Uniqlo hemos encontrado una chaqueta que cumple con estas características.

Está disponible en tres colores neutros (marfil, gris y marrón), así que combinarla es lo más fácil del mundo. Una parka de corte relajado que, además, es ideal para los días de lluvia. Solucionará todos tus looks informales de diario, ya que puedes llevarla tanto con un vaquero y una blusa como con un pantalón cargo y una camiseta.

La nueva chaqueta de Uniqlo para la primavera

Confeccionada en lona de algodón 100%, es una parka de estilo deportivo con cierre de cremallera y botones. Tiene capucha y bolsillos dobles. Puedes ajustarla en la cintura, ya que cuenta con cordón en el bajo.

Todos los detalles de la prenda están cuidados con mucho mimo: «La colección Uniqlo U es el logro de un equipo dedicado y especializado de diseñadores internacionales con sede en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo de París dirigido por el director artístico Christophe Lemaire».

Los vaqueros son los mejores aliados para los looks diarios, y a lo largo de las décadas han nacido nuevas formas, siluetas y cortes que nos permiten encontrar un modelo perfecto para cada tipo de cuerpo y para cada ocasión.

Los vaqueros rectos son un modelo clásico de lo más favorecedor para todas las siluetas. Para ir a la oficina, puedes combinarlos con un jersey de punto fino y la nueva chaqueta de Uniqlo. Como calzado, escoge unos mocasines, el calzado estrella de la temporada.

También puedes animarte con unos vaqueros kick flare, de tiro alto y ligera abertura de estilo acampanado en los tobillos. Son una muy buena opción para alargar las piernas a nivel visual, sobre todo si los combinas con unos zapatos o unas sandalias de tacón.

La chaqueta de Uniqlo para la primavera está disponible en la tienda online de la marca por 129,90 euros en un amplio abanico de tallas, desde la XXS hasta la XL. Sin lugar a dudas, es una prenda a la que seguro le sacas mucho partido esta temporada.