No puedes perderte estas faldas midi de Sfera que te harán lucir tipazo

Las faldas midi de Sfera son una de las mejores alternativas por las que puedes optar ya desde los primeros días de la primavera. Aunque no estemos todavía en esta estación, verás que quedan días y es que los días son mucho más largos.

Por esto tal prenda es total. Juveniles y atractivas, gracias a esta firma puedes acceder a un gran abanico de diseños para las jornadas primaverales perfectas, que invitan a hacer planes con tu pareja, tu familia o tus amigas. Si te gusta la idea, estas 4 faldas de la marca deberían gustarte.

Faldas midi de Sfera

Tipo estampada

Siendo con bastante diferencia la falda midi más económica del listado, al costar 19,99 euros, ésta viene en tallas de la S a la XL.

Está confeccionada 100% con poliéster de la mejor calidad del mercado, por lo que puedes lavarla en lavadora a menos de 30° C. ¿Debes plancharla antes de asistir a un evento? Hazlo, pero a menos de 110° C. De lo contrario, podrías echar a perder el textil.

Esta falda midi está disponible en colores negro y verde, por lo que cuentas con uno más versátil y otro de esta temporada. Consideramos que es una de las «buenas, bonitas y baratas» de su catálogo, aún incluyendo la colección primavera 2024.

Falda midi estampado de cebra

Las faldas midi cebra no deberían faltar en tu armario. Por 35,99 euros será tuya ésta en tallas de la S a la L, confeccionada 100% con poliéster premium. Puedes lavarla a una temperatura máxima de 30° C en la lavadora, pero no apliques lejía ni blanqueador porque estos químicos dañarán el estampado a rayas. Para que te dure más tiempo y no se deteriore, ve directo a la lavadora.

¿Cómo combinarla? No hay nada mejor para una falda cebra, estilo print animal, o bien para la falda estampada anterior, que un top blanco o negro. Estos top lisos hacen que los ojos se posen sobre las faldas, sin robarles protagonismo.

Los expertos en moda aconsejan no combinar estampados con más estampados. Hazle caso a los especialistas en el tema para que todos elogien tus looks.

Tipo midi con tablas: faldas midi de Sfera

En las faldas de tablas, la tela está doblada en varias tablas angostas, bien pegadas unas a otras, y muy marcadas. Son ideales para participar en reuniones de trabajo o lucirte en ambientes laborales y profesionales. Puedes comprar este modelo por 39,99 euros.

Confeccionada en una mezcla algodón 55% y lyocell 45%, Sfera comercializa esta falda tabla formal en tallas de la S a la L.

Sus cuidados son los mismos que los de las otras faldas. Es decir, lavar a menos de 30° C y planchar a menos de 110° C.

Falda midi polipiel

Finalizamos con esta falda midi polipiel, con un práctico cierre de cremallera que hace simplifica el ponértela y quitártela cada día. Aunque su diseño es simple, confeccionado 100% con poliéster efecto piel, por su color negro podrás llevarla a conciertos, cumpleaños y toda clase de eventos semiformales. Revisa la guía de tallas de Sfera al seleccionar entre la S y la L.

La prenda resistirá el paso del tiempo si la lavas a menos de 30°, no le aplicas lejía ni blanqueador y la planchas a menos de 110° C.

¿Cuánto cuesta esta falda? Su precio es de 39,99 euros, por lo que ninguna de ellas supera los 40 euros. Adaptadas a tu bolsillo en precio, la tienes para cantidad de salidas.

Detalles sobre los envíos y las devoluciones de Sfera

Las recogidas en las tiendas de los productos son totalmente gratuitas, mientras que los envíos a domicilio cuestan 3,95 euros que se sumarán al precio del artículo que hayas comprado. Para que los envíos a domicilio sean completamente gratis, tendrás que gastar más de 50 euros. Si compras dos de estas faldas midi, por ejemplo, disfrutarás de los envíos gratuitos a tu domicilio.

Respecto a las devoluciones, puedes entregar el paquete en cualquiera de sus tiendas Sfera y puntos de venta de El Corte Inglés. Siempre que tengas dudas en tal sentido, debes ponerte en contacto con el servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114.

Por supuesto, éstas no son las únicas faldas de Sfera. Te recomendamos revisar las demás porque estamos seguros de que hallarás alguna -o algunas- que enriquecerán tus outfits primaverales. Y la mayoría tienen una relación calidad/precio realmente excelente.

Por qué optar por las faldas midi

Por cantidad de razones, una de ellas es su elegante diseño. Al ser más largas podrás así estilizar tu figura y parecer mucho más alta.

Mientras que también son factibles porque las tenemos muy versátiles, tanto para ir al trabajo para su comodidad, como para asistir a fiestas y eventos y ser la que va a llamar la atención. Las tienes todas en una misma web, Sfera, sin tener que salir y comprar en el mismo lugar.