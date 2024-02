No busques más: la falda de la temporada está en Pull&Bear y se va a agotar en segundos

En el mundo de la moda, a veces menos es más. No importa cuáles sean las tendencias de la temporada, ciertas prendas simplemente resultan atemporales y lucen independientemente del clima, el horario y la formalidad del evento al que asistas. Podríamos dar muchos ejemplos de esta descripción, y uno de los mejores es la falda de la temporada y está en Pull&Bear.

Tiene diversos detalles como que es midi, tablas y cinturón. Se trata de uno de esos básicos que no pueden faltar en ningún armario femenino. Cada vez que no sepas qué ponerte para salir, bastará con que combines esta falda midi de tablas con detalle de cinturón con un top y algún calzado según amerite la ocasión.

Sólo tardarás cinco minutos en estar lista, por lo que es una gran opción en planes tanto agendados como improvisados. ¡Los mejores!

La falda de la temporada de Pull&Bear

Perfecta para todos los días

Y aunque no desentona en reuniones un poco más elegantes, por su precio bajo del que hablaremos más adelante, ésta es una falda perfecta para usar a diario. Son tantos los looks en los que puedes utilizarla, como protagonista o como actriz de reparto de tu outfit, que no dudarás en llevarla a una escapada o si te vas de vacaciones. Su versatilidad y su comodidad son sus principales virtudes.

Tallas y colores de la falda de la temporada

Esta falda midi con tablas y cinturón está disponible en color negro, pero cuentas con otras interesantes echando un vistazo al catálogo de Pull&Bear. Sus colecciones más recientes están repletas de faldas, más o menos sofisticadas.

Respecto a las tallas, tendrás que seleccionar una entre la XS y la XL. Son un total de cinco tallas, cada una con medidas específicas que constan en la web del fabricante para que no cometas errores al escoger una a la hora de la compra.

Composición y cuidados

Independientemente de la talla que hayas elegido, su composición es invariable: 62% poliéster – 33% viscosa – 5% elastano. Combinando esos materiales clásicos de la industria en estos porcentajes, se obtiene un nuevo material textil sumamente confortable, de esos que te olvidarás que llevas puesto. Es tradicional en su diseño, pero innovadora en su confección.

Pull&Bear declara que les encantaría acompañarte y ayudarte a extender la vida útil de tu ropa, y por eso dejan algunas recomendaciones para reducir no sólo los procesos de lavado sino, junto con ello, el impacto medioambiental que generas.

Puedes lavar esta falda en la máquina, a una temperatura máxima de 30° C, pero siempre en ciclos de centrifugado corto. Suponiendo que vayas a plancharla, recuerda que no puedes excederte de los 110° C porque podrías dañar el material.

Los otros consejos son que no apliques lejía ni blanqueador sobre la tela, y que no la metas en la secadora. Por último, si te atreves a hacerlo, aconsejan una limpieza en seco con tetracloroetileno.

Cuál es el precio de la falda de la temporada

El precio de esta falda es de sólo 29,99 euros. Como adelantamos, un precio muy bajo para la gran variedad de alternativas que obtienes con tan sólo una prenda de menos de 30 euros. Una inversión mínima que vale absolutamente la pena que lleves a cabo.

Para que no tengas que pensar tanto, Pull&Bear te lo pone fácil y te propone combinar esta falda con otros tres de sus productos más buscados esta temporada. Nos referimos al top hebilla espalda -19,99 euros-, a los zapatos tacón kitten -27,99 euros- y al bolso de hombro multibolsillos -22,99 euros-. Sin ser matemáticos, podemos ver que tienen un conjunto completo por nada más que 100 euros aproximadamente. Todos estos artículos, tan versátiles como la falda midi tablas cinturón, los recibirás antes de San Valentín si los adquieres antes del próximo día 8/2 y así vas perfecta a tu cita.

Política de envíos y devoluciones

Podrás recoger tu compra gratis, en cualquiera de las tiendas de Pull&Bear como en los puntos de recogida de esta cadena. Normalmente, los pedidos llegan en uno o dos días laborables. La excepción es Baleares, donde pueden tardar hasta cuatro. ¿Deseas recibir la falda en tu casa? Los envíos a domicilio tienen un coste extra. Éste va desde los 2,95 hasta los 5,95 euros.

Para la devolución del artículo, lleva el producto con el ticket de compra en formato electrónico o papel a cualquier tienda pidiendo que te reembolsen el dinero al mismo medio de pago. Si la devolución es aprobada, el importe será reembolsado en pocos días.

Tanto las devoluciones en las tiendas como las devoluciones postales son gratuitas, por lo que no se te descontará nada.

Debes pensara que es una de las faldas más apreciadas y que su estilo ha sido escogido por muchas celebrities para ponérsela en diversos actos como la Reina Letizia.

Tienes toda la información respecto a envíos, devoluciones, precios, descuentos y otros en la web de Pull&Bear que nos deja siempre prendas estilosas.