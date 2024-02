Es lo que necesitas: Pull and Bear tiene la camiseta que está levantando pasiones entre los fans de Friends

¿Te consideras una fanática de Friends? Pull and Bear tiene la camiseta para los fans de Friends. Es un modelo top que será una de tus próximas prendas preferidas. Nada mejor para una amante de esta sitcom de los´90 que mostrarle a todo el mundo su interés por la historia de amor de dos de los protagonistas principales de la producción de Warner.

Pull and Bear tiene la licencia oficial para la distribución de esta camiseta de Friends de manga corta y cuello redondo con fotografía. Como se puede observar, se trata de una camiseta básica confeccionada en tejido de algodón con la frase «We were on a break». Lejos de spoilear a quienes aún no hayan disfrutado de Friends, la frase refiere a uno de los capítulos más icónicos de la serie.

Pull and Bear y la camiseta para los fans de Friends

Cuáles son las tallas y colores

Esta camiseta está disponible únicamente en color hielo, como la describe el fabricante en su propia página web. No hay otros tonos.

Más allá de eso, sí cuentas con varias tallas para seleccionar la que mejor vaya con tu silueta. Echa un vistazo a la guía de tallas siempre que tengas dudas sobre las medidas ideales, y recuerda que ésta es una de esas típicas camisetas que algunas usan oversize. Si éste es tu estilo favorito, no hay problema. Tan sólo tienes que seleccionar dos o tres tallas más de lo normal.

Composición y cuidados: camiseta de Friends

Este producto ha sido elaborado enteramente en algodón de la mejor calidad del mercado. Una tela cómoda y agradable al tacto, que podrás llevar durante todo el día sin estar esperando llegar a casa al final de la jornada para poder quitártela de una vez.

Respecto a su mantenimiento, Pull&Bear se muestra encantada de poder acompañarte y ayudarte a extender la vida útil de tu ropa. Con el objetivo de reducir los procesos de lavado y con ello el impacto medioambiental, sugieren lavar la prenda lo menos posible.

La marca aconseja que puedes lavar este artículo a máquina pero debes hacerlo en centrifugado corto y a un máximo de 30° C. Aconsejan no utilizar lejía ni blanqueador. Tampoco limpiarlo en seco ni meterlo en la secadora una vez que lo hayas lavado.

Si vas a plancharlo, la recomendación es plancharlo del revés y con la plancha a un máximo de 110° C para no dañarlo.

Cuál es el precio de la camiseta de Friends

La camiseta Friends Rachel y Ross de Pull&Bear tiene un coste de sólo 15,99 euros, por lo que puede ser una muy buena opción tanto como regalo a alguna fanática de la serie como para lucir algo llamativo en tu outfit sin gastar demasiado dinero. Es perfecta para looks casuales, como al salir por la tarde con tus amigas o con tu pareja. Seguro que recibirás algún comentario sobre ella cuando te la pongas.

¿Cómo combinarla?

Nos proponen hacerlo con unos jeans baggy multiusos -39,99 euros-, unas Mary Jane doble tira -29,99 euros- y un pack de dos pares de pendientes -6,99 euros-. Es decir, por menos de 100 euros tienes un atuendo completo para ir al cine, a comer, etc.

Política de envíos de Pull and Bear

Puedes recoger tu pedido en alguna de las tiendas de Pull&Bear, donde estará esperando en uno o dos días laborables máximo. Todas las demás modalidades de envío tienen un coste extra, siendo la recogida en las tiendas la única totalmente gratuita.

Cabe la posibilidad, no obstante, de recibir tu pedido en casa gratis si gastas más de 100 euros o más de 30 euros sin descuentos. De lo contrario, tendrás que pagar un precio de 2,95 por enviar el paquete a un punto de recogida, o 3,95 por un envío standard.

Finalmente, tendrás que pagar 5,95 euros por un envío express a domicilio. Pero esto, sólo de domingo a jueves.

Política de devoluciones en la tienda online

Para realizar una devolución en alguna de las tiendas, lleva tu pedido y ticket de compra en formato electrónico o en papel. Comprobado el estado de la camiseta y su empaque original, el importe de la compra será reembolsado al medio de pago.

Las devoluciones postales no tienen coste alguno, dejando el paquete en el punto de recogida más cercano a tu domicilio.

Sí deberás pagar por las devoluciones a domicilio. 1,95 euros que serán descontados del importe reembolsado al medio de pago. Suponiendo que te decantes por esta solución, empaqueta la camiseta y un transportista pasará a recogerla en 24 a 48 horas.

En todo caso, puedes disfrutar de todo ello en las tiendas tanto físicas como online y tienes la información directamente sin que tengas que estar preguntando sobre el envío, precio, devoluciones y otros.

Seguro que hay más prendas de colecciones de series o grupos de música, está en tendencia en poco tiempo.