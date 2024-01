Sfera tiene el abrigo más especial del invierno: está hecho a mano y va a elevar tus looks más básicos

Si has estado atenta a las pasarelas, tanto españolas como internacionales, para comprobar que esta temporada 2024 uno de los colores de moda será el verde. Desde verde menta hasta versiones más oscuras del mismo tono, todo lleva a pensar que será uno de los grandes protagonistas de las pasarelas y de las calles a lo largo del año. Como este: Sfera tiene el abrigo más especial del invierno.

Si quieres subirte a la ola verde antes de que sea demasiado tarde, este abrigo handmade de Sfera en El Corte Inglés probablemente es una de las mejores alternativas por las que puedes optar en virtud de su relación precio/calidad.

Tendencia: Sfera tiene el abrigo más especial del invierno

¿Cuáles son sus características?

Tenemos aquí el clásico abrigo midi con solapa, que presenta algunos detalles atractivos como ese aspecto de ser «fabricado a mano». Como su nombre sugiere, es un abrigo que da esa sensación de haber sido hecho con mucho esfuerzo en algún taller pequeño. Evidentemente no es así, y cumple con todos los estándares de El Corte Inglés en cuanto a trabajo y sus materiales.

Perteneciente a la colección Mujer 2023/24 de Sfera, está compuesto en una mezcla 50% lana 50% poliéster que lo hacen único. Gracias a este híbrido de dos textiles, el resultado es un abrigo agradable al tacto puedes lucir tanto ahora como entrada la primavera.

Principales cuidados para este abrigo

La primera recomendación de Sfera es que, siempre que lo lavemos en la lavadora, lo lavemos a un máximo de 30° C.

Por otro lado, nos aconsejan plancharlo a un máximo de 110° C; y no utilizar lejía ni otros químicos para su limpieza.

Ocasiones de uso

Éste es un abrigo que triunfa, entre otras cosas, por su indudable versatilidad. Podrás usarlo en todo tipo de eventos, formales o no. ¿Quieres ir a la oficina con él? ¡Adelante! ¿Te interesa para salir de noche con tus amigas o tu pareja? ¡Se adaptará sin problema!

Tallas disponibles para el abrigo más especial del invierno

Cuentas con un total de tres tallas entre las que deberás seleccionar aquella que mejor vaya con tu figura según la guía de Sfera. Estas tallas son la 38/S, la 40/M y la 42/L. Referencias tanto numéricas como alfabéticas, con el fin de poder seleccionar la talla correcta.

Precio con descuento para el abrigo más especial del invierno

Ya sabes que estamos en rebajas y por esta razón, te llevas este abrigo por menos precio. Si su precio original es de 89,99 euros ahora es de 79,99 euros, así que te ahorras un dinero, compras más barato y tienes 10 euros menos que puedes ahorrar o invertir en algún accesorio.

Política de envíos

Las recogidas en tienda de los productos de Sfera son completamente gratuitas, por lo que si señalas una cerca de tu domicilio podrás ir a buscarlos cuando tengas un rato libre sin pagar de más. Si lo retiras en Celeritas, Correos o Supercor, deberás abonar otros 2 euros. Si lo que deseas es que te envíen el abrigo a tu domicilio deberás abonar otros 5,90 euros para recibirlo sin moverte de casa, una opción algo más cara pero realmente más cómoda sin tener que salir.

Por otro lado, si vas a aprovechar esta compra para hacerte con más artículos de Sfera, no estás lejos de disfrutar del envío gratis. Tienes que gastar más de 99,00 euros para acceder al envío gratuito a tu domicilio. No es una mala idea, así que no lo descartes.

Política de devoluciones

Tienes 60 días desde la entrega para devolver este abrigo por inconvenientes con la confección del mismo o si no estás insatisfecha. Todas las devoluciones en las tiendas de Sfera. De lo contrario, las devoluciones en Península y Baleares cuestan 5,90 euros.

Recuerda, finalmente, que las devoluciones en Ceuta y Melilla son más caras aún. Así que adquiere las prendas correctas.

¿Cómo combinar este abrigo?

En sus imágenes, Sfera nos aconseja poder combinarlo con variedad de prendas que puedes comprar directamente en la web. por ejmplo, está la combinación con vestido midi negro, aún más largo que el abrigo, lo que permite que ambos se visualicen. Eso crea un encantador efecto en el que el negro del vestido contrasta con el verde. Y puedes rematar tu look con un bolso negro.

Otro outfit posible es ponerte el abrigo encima de un jean clásico azul, preferentemente claro y acompañado de una camisa blanca. Nuevamente, el objetivo es crear un contraste entre dos colores más neutros como el azul claro y el blanco con respecto al verde.

Por supuesto que ésta es una decisión tuya. Pero no deberías perderte este abrigo handmade que será tendencia en 2024.

Recuerda que tienes rebajas en diversa tiendas, como en Sfera y que es fácil comprar online a la vez que te beneficias de rebajas hasta el 40% hasta el 29 de febrero. No te lo pierdas.