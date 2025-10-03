No es por protocolo: ésta es la razón por la que nunca ves a la reina Letizia con las uñas pintadas

La realeza siempre ha sido sinónimo de elegancia, distinción y una impecable presentación en cada acto público. La moda real, además de reflejar el gusto personal, está pensada cuidadosamente para transmitir ciertos valores y respetar protocolos. Los miembros de la familia real se esfuerzan por mantener una imagen de sobriedad y sofisticación, y su apariencia es minuciosamente pensada. Esto no solo se refleja en sus atuendos, sino también en los detalles más pequeños, como el cuidado de las uñas. A pesar de las tendencias, no verás a las royal con las uñas pintadas.

Muchas de ellas optan por mantener las uñas naturales o con colores muy sutiles, evitando colores llamativos o esmaltes brillantes. El cuidado de la imagen es una prioridad para las familias reales, pero no solo se trata de belleza o moda, sino de proyectar una imagen coherente con sus roles y responsabilidades. En primer lugar, los miembros de la realeza participan en numerosos actos públicos, desde cenas formales hasta compromisos benéficos, y la manicura puede convertirse en un punto de distracción si no se elige el color adecuado. Además, el esmalte de uñas puede desgastarse rápidamente, en especial en eventos prolongados, lo que da una sensación de desorden. A menudo, las reinas y princesas prefieren la discreción y la estética natural, lo que les permite mantener una apariencia pulida y elegante sin que un detalle tan pequeño como el color de las uñas acapare la atención.

Por qué la realeza no va con las uñas pintadas

Cada detalle tiene un propósito. Las uñas, aunque sean un aspecto aparentemente menor, juegan un papel importante. La manicura puede ser una forma de cuidar la imagen y asegurar que la apariencia sea impecable, pero también puede convertirse en un detalle que distraiga la atención de lo importante, que es la persona misma.

Por esta razón, la realeza evita los colores llamativos o las decoraciones que puedan restar importancia al mensaje que quieren transmitir. En lugar de eso, prefieren tonos neutros, como el rosa claro, el beige o el blanco roto. Estos colores no solo son discretos, sino que también proporcionan una apariencia fresca y bien cuidada, sin ser excesivos.

Factores que explican por qué la reina Letizia Letizia no va con las uñas pintadas

Eventos públicos frecuentes y riesgo de errores en la manicura

Los miembros de la realeza asisten a numerosos eventos públicos, desde galas y cenas hasta compromisos oficiales y visitas a instituciones. Durante estos eventos, sus manos están expuestas a la vista del público, lo que significa que cada detalle debe ser perfecto.

La Reina Letizia con unas niñas. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la manicura puede ser difícil de mantener impecable a lo largo de un evento largo. Es común que el esmalte se desgaste, se astille o se desprenda, lo que puede dar una apariencia desordenada y poco profesional.

Dado que la realeza participa en muchas actividades públicas, una manicura puede volverse un elemento problemático si no se elige cuidadosamente y por esto Letizia no va con las uñas pintadas.

Además, el riesgo de que el color de las uñas no combine con el atuendo o el entorno también es un factor importante. Un esmalte llamativo podría restar atención a la persona, y un color que se desprende puede dar una imagen de falta de cuidado, algo que no es deseable para alguien que está bajo constante observación.

Preferencia por la sobriedad y el minimalismo

El minimalismo es una característica clave de la estética real. Muchas de las reinas y princesas del mundo prefieren un estilo sencillo pero elegante, sin exagerar en los detalles.

Las manicuras muy elaboradas o en colores brillantes pueden verse como un intento de llamar la atención, algo que no se ajusta al estilo reservado y discreto que a menudo caracteriza a la realeza. Los tonos nude y suaves, por el contrario, complementan la imagen de sobriedad que buscan transmitir.

Un estilo atemporal y natural: porque no van con las uñas pintadas

Las uñas naturales o con colores sutiles refuerzan la imagen de un estilo atemporal. A lo largo de la historia, la realeza ha buscado mantener una imagen que perdure a lo largo del tiempo, evitando modas pasajeras.

Los tonos neutros permiten que la imagen no se vea alterada por las tendencias cambiantes y aseguran que siempre luzcan clásicas, elegantes y apropiadas para cualquier ocasión.

La Reina Letizia en la Feria del Libro de Madrid. (Foto: Gtres)

Las reinas y princesas que prefieren uñas naturales

Kate Middleton, la duquesa de Cambridge: es conocida por su elegancia sencilla. Su manicura casi siempre es discreta, con tonos neutros que refuerzan su imagen sofisticada y fresca, sin llamar excesivamente la atención.

Letizia Ortiz, Reina de España: Al igual que sus homólogas, Letizia opta por una manicura suave y natural. Sus uñas se mantienen cuidadas, pero sin colores brillantes ni decoraciones ostentosas.

Máxima de los Países Bajos: ha sido vista con un estilo similar, favoreciendo tonos claros o incluso uñas completamente naturales. Su estilo refleja siempre una imagen fresca y moderna, sin perder la elegancia y discreción.

Reina Isabel II de Inglaterra: tenía preferencia por las uñas naturales o con colores suaves. Su manicura, generalmente en tonos nude, reflejaba su imagen sobria y controlada, evitando cualquier distracción innecesaria.