Soy esteticista y ésta es la manicura que más me piden este verano: elegante y luces más morena

Hay una manicura que se pide en todos los salones de estética, este verano debemos empezar a preparar para lucir elegante y morena. Las uñas son el mejor aliado de una carta de presentación que debemos tener en consideración y que quizás hasta el momento no esperaríamos. Estamos ante una serie de cambios que deben aportarnos lo mejor, empezando por esas uñas que debemos ver de otra forma. Son días de visualizar una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la mejor alternativa posible a nuestras manos.

El color que nos aporta ese sol que esperamos todo el año, cambia por completo la forma de ver nuestras manos. Estamos ante un giro radical que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Una nueva realidad que llegará de la mano de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no esperaríamos. Dejamos atrás los colores más vibrantes y apostamos directamente por uno que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante, el blanco gana terreno con un tipo de uñas que tienen nombre propio.

Elegante y luciendo más morena

Estar morena es uno de los objetivos de la temporada, lo que queremos es apostar claramente por un tono de piel que indica salud y alegría. Queremos pasar horas y horas al aire libre, tomando las adecuadas precauciones que acabarán siendo las que nos acompañarán en estos días.

Será el momento de mostrar nuestra mejor cara sin perder de vista la elegancia que queremos descubrir. Con la ayuda de una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales, conseguiremos ese plus que nos hará vernos mucho mejor, empezando por las uñas.

Las uñas son una parte muy importante de cada persona que nos indica una salud integral que debemos empezar a poner en consideración en estos días que estamos a punto de visualizar. Esas manos que son la carta de presentación, con la que tocamos, vemos y sentimos un mundo que tiene un color principal.

El tono que vamos a usar esta temporada es un bonito blanco brillante. En busca de unas manos que acabarán marcando un giro radical que hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. Esas uñas que piden a las esteticistas de medio país quizás nos sorprenderán.

Esta es la manicura que más se pide este verano

Este verano no podemos dejar de pedir una y otra vez un tipo de manicura que presenta la elegancia plena. Además de darnos un extra de luz a unas manos que reflejarán lo mejor de un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha quizás desconocíamos.

Este color blanco de las Coconut milk nails debe ir acompañada de algunos consejos que los expertos de la clínica dermatológica internacional se encargan de descubrirnos. Tal y como nos explican, para mostrar unas uñas saludables en verano: «Si ya empezamos el verano teniendo las uñas algo quebradizas sería recomendable utilizar algún fortalecedor de uñas para evitar que empeoren. Por otro lado, existen diversas vitaminas y minerales como la biotina, el zinc o el hierro entre otros que ayudan a fortalecer las uñas. Si tenemos algún déficit de estos o las uñas muy quebradizas, nos podemos beneficiar de suplementos vitamínicos durante una temporada. Aunque recordemos que lo más importante es una dieta variada y mediterránea. En cuanto a esmaltes, recordemos que los colores claros pierden brillo y se decoloran por el sol en verano. Y esto empeora aún más con el cloro de las piscinas. Los mejores esmaltes para verano son los de colores más oscuros y fuertes. La radiación solar también degrada la uña. Si utilizamos esmaltes debemos recordar que existen esmaltes o ‘top coats’ que incluyen protección ultravioleta y que podemos utilizar para proteger la uña del daño solar».

Siguiendo con la misma explicación: «Eso sí, hay que destacar que muchos esmaltes también tienen productos químicos que nos debilitan las uñas, y si es posible deberíamos utilizar esmaltes libres de productos químicos. Y, como en todo: No utilizar esmaltes de mala calidad. Para retirar los esmaltes es recomendable utilizar productos no agresivos sin fragancias y sin acetona. Si ya tenemos nuestros esmaltes impecables no debemos olvidar que las cremas de protección solar deterioran y degradan nuestra manicura. Pero, como es imprescindible utilizar crema solar, simplemente debemos fijarnos de que no quede residuo de crema solar sobre los esmaltes de las uñas, limpiándose con agua o retirando el residuo con una toalla. No podemos olvidar las manicuras semipermanentes por las que mucha gente opta en verano cuando se va de vacaciones para tener las manicuras intactas durante más tiempo. Hay que recordar que recientemente se ha publicado en la prestigiosa revista científica Nature la relación entre la radiación ultravioleta que emiten las lámparas de secado de manicuras semipermanentes y el aumento del riesgo del desarrollo de cáncer de piel. Debemos tener mucha precaución con este tema. Por último, si eres de los que nos toca trabajar en verano y estás en contacto con productos irritantes o agresivos, debes usar guantes para proteger tus manos y también tus uñas. Después del trabajo es importante lavar y secar bien manos y uñas para evitar contacto con estos productos. Una buena hidratación final con hidratante de manos para las manos y las uñas hará que no se note que has estado trabajando».