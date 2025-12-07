No es magia, pero lo parece: la solución exprés, natural y ligera, que disimula las canas y reaviva el color

Aunque tengas pocas canas, vuelven a salir y pueden hacer que tu imagen aparezca algo más mayor. por suerte, tenemos variedad de productos que las disimulan. Es el caso de la solución exprés y natural que disimula las canas y reaviva el color. Farma Dorsch cuenta con Root Cover, el primer stick compacto con esponja integrada formulado para cubrir canas y zonas despobladas y reavivar la raíz al instante. Con un efecto inmediato y un acabado natural, indetectable ¡y sin apelmazar!, ha sido especialmente creado las amantes de las rutinas rápidas, agendas apretadas y cabellos exigente.

Es sencillo y se aplica de una forma realmente sencilla y en un momento. Al ser pequeño, te lo llevas a todos lados: en el bolso, en la maleta, en casa, al gimnasio y solo debes abrirlo y dar una pasada por las raíces de tu pelo. Esta solución exprés apasiona ya a todas las usuarias y por esto es cada vez más nombrado en las redes sociales. De textura polvo y con esponja integrada, permite aplicarlo con precisión en las zonas que lo requieren sin el riesgo de los espráis de manchar otras zonas del cabello. Su innovador formato stick de 3 g, cuenta con una revolucionaria esponja aplicadora que libera los pigmentos al entrar en contacto con la raíz siendo así una aplicación rápida, limpia y precisa.

La solución exprés que disimula las canas

Este producto, de Farma Dorsch, es un 2 en 1 que no solo ejerce la función de teñirse las canas. Su fórmula ligera y no grasa rellena visualmente zonas despobladas y aporta un efecto de densidad en la raíz sin dejar residuos. Y sí, resiste al sudor y al roce diario y se mantiene perfecto hasta el siguiente lavado. No mancha la ropa ni la piel cuando se aplica y se fija correctamente.

Fórmula clean

Está dermatológicamente testado, no obstruye poros y se elimina fácilmente con champú.

Para todos

Además de cubrir las raíces en el cabello, Root Cover puede usarse en la zona de la barba y las patillas, por lo que también es un aliado perfecto para los hombres.

Cómo se aplica la solución exprés

Con el cabello seco, aplica Root Cover directamente sobre la zona a cubrir o ayúdate de un peine para ir abriendo el cabello, raya a raya, para ir aplicándolo.

Aplica con la esponja mediante toques suaves sobre la raíz o la zona a cubrir.

Cierra el envase para volver a recargar la esponja después de cada aplicación.

Al finalizar, asegúrate de que el producto queda perfectamente cerrado para que se mantenga en perfecto estado.

Se retira fácilmente con el champú

Disponible en tres tonos

Esta solución exprés se puede obtener en tres tonos -rubio, castaño y moreno- se adapta de forma imperceptible al color del cabello y no mancha la piel ni la ropa cuando se fija correctamente.

Qué ingredientes engloba

Agentes absorbentes y matificantes que mejoran la adherencia del producto y el acabado.

Pigmentos para lograr los tres tonos que se adaptan a distintas tonalidades de cabello.

Más soluciones para mantener a raya las canas

Canas bajo control

María Roberts, embajadora de Schwarzkopf Professional, alguna técnica que harán del moreno el color más favorecedor de la temporada.

Una de las grandes preocupaciones que muestran las morenas cuando llegan al salón son las canas. Para quienes quieren disimularlas, pero no quieren renunciar a su tono moreno, ni caer en un color demasiado oscuro que no quede natural, Maria Roberts propone dos soluciones:

Tintes de 10 minutos, ideal para “cazar” canas rápidamente sin alterar el look.

Igora Vibrance, perfecto para quienes prefieren un acabado suave: disimula las canas sin cubrirlas al 100%, manteniendo la naturalidad y la luminosidad del color.

Hair Formula de Skin Molecule X

El mejor colágeno para fortalecer el cabello. Incluye 3 patentes y 23 activos de primera calidad que estimulan el crecimiento natural del pelo, lo fortalecen, y reducen, previenen y evitan la caída.

A nivel más estético, este suplemento nutre e hidrata, aporta volumen, previene la aparición de canas, calma el cuero cabelludo y protege del estrés oxidativo. Se presenta en ampollas listas para beber con sabor a frambuesa. Libre de azúcar, gluten y lactosa.

Las canas están de moda, pero son uno de los efectos más visibles de la edad, pues endurecen el cabello, aunque no en todas las cabezas lucen igual; en cabellos rizados, las canas dan un aspecto más encrespado y fosco.

A partir de los 50, el mejor tratamiento es el famoso bótox capilar, en Ma belle Salón, que rejuvenece las fibras a través de una hidratación profunda y un ritual con efecto antiedad que revitaliza y aporta el volumen perdido.