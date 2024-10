De niña a mujer: la evolución de los looks de Leonor en los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor, desde su debut en los Premios Princesa de Asturias en 2019, ha mostrado una evolución constante en su estilo, adaptando su imagen conforme ha ido creciendo y madurando. A continuación, repasamos cada uno de sus looks más destacados y cómo han marcado un antes y un después en su trayectoria pública.

Este recorrido visual no solo ha sido un desfile de moda, sino una representación clara de cómo la Leonor ha crecido frente a nuestros ojos, desde una niña dulce e inocente hasta una joven mujer que camina con confianza hacia su destino real. En sus primeros años, los estilismos fueron fieles a su juventud, con vestidos sencillos y accesorios cómodos, mientras que, a medida que se ha acercado a la mayoría de edad, ha adoptado looks más adultos, apostando por diseñadores de renombre y complementos de alta gama. Sin embargo, la heredera siempre ha mantenido un equilibrio entre la sobriedad que su rol demanda y la frescura propia de su edad, consolidándose como un referente de estilo en la monarquía europea.

2019 – Un debut soñado

Leonor se estrenó en los Premios Princesa de Asturias con un look que reflejaba frescura y juventud. Optó por un vestido azul bebé con un corte sencillo, que destacaba por su cuello redondo y manga francesa. La falda de bajo evasé aportaba un toque infantil, pero encantador, acorde a su edad. Complementó el conjunto con unas bailarinas doradas de Pretty Ballerinas, un calzado cómodo y de tendencia en aquel momento. La melena suelta y ondulada era el complemento perfecto para una imagen inocente y juvenil que deslumbró por su sencillez y buen gusto.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2019. (Foto: Gtres)

2020 – La sobriedad del Covid

Este siguiente año, marcado por la pandemia del COVID-19, la hija mayor de la reina Letizia y el rey Felipe VI presentó un estilo más sobrio y algo más maduro. Apostó por un conjunto en color champán de dos piezas, compuesto por una falda lisa con ribete en tweed y un top a juego, que le añadía cierta seriedad. A pesar de su juventud, el look le otorgaba una madurez visual considerable. Las bailarinas se reemplazaron por unos salones de tacón bajo, y su cabello, ahora liso y peinado con raya lateral, terminaba de dar un toque más solemne al conjunto. Un look que, si bien no fue el más juvenil, encajaba con la época y las circunstancias.

Letizia, Felipe VI y la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2020. (Foto: Gtres)

2021 – Frescura y energía

En esta ocasión la imagen de la princesa fue mucho más juvenil y vibrante. El vestido de la firma Bgo & Me marcó un antes y un después, con un diseño mucho más fresco y romántico. El vestido, con manguitas abullonadas y una falda con vuelo, aportaba una energía y una feminidad que encajaban perfectamente con la adolescencia de Leonor. El look lo completó con stilettos negros y una coleta alta, que estilizó aún más su figura. Este conjunto fue uno de los más aclamados por su acertada combinación de juventud y elegancia.

Leonor deslumbra con un look juvenil en los Premios Princesa de Asturias 2021. (Foto: Gtres)

2022 – La sofisticación hecha estilo

Este año, la nieta de Don Juan Carlos mostró una versión mucho más sofisticada de sí misma. Apostó por un vestido de Michael Kors, que le brindaba una silueta impecable y destacaba por su elegancia. El color azul navy del diseño, combinado con kitten heels de Mascaró y unos pendientes de Chanel que tomó prestados del joyero de la reina Letizia, completaron un look más adulto y refinado. Además, el recogido semidespeinado que eligió para esa ocasión le daba un toque contemporáneo y chic, manteniendo un equilibrio perfecto entre lo formal y lo moderno.

Leonor y Sofía deslumbran en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Foto: Gtres)

2023 – La consagración de un estilo personal

El año pasado, la heredera ha dado un paso más hacia la consolidación de su imagen pública. El total look en azul navy, diseñado por Moisés Nieto, combinaba una falda plisada con un cuerpo de tweed con peplum, potenciando su cintura de manera sutil. Los kitten heels de la firma Mascaró fueron el complemento ideal para un conjunto que resaltaba su figura y marcaba la madurez que ha alcanzado a sus 18 años. Su melena, de nuevo suelta y con ondas, recuperaba un estilo más relajado pero lleno de sofisticación, cerrando así un ciclo de evolución estilística.

En los Premios Princesa de Asturias 2023, la Princesa Leonor. (Foto: Gtres)

A sus 18 años, la princesa ha encontrado un estilo que combina perfectamente la tradición con la modernidad, y cada año lo ha perfeccionado. Así las cosas, su paso por los Premios Princesa de Asturias no solo ha sido un escaparate de su evolución personal y profesional, sino también de una imagen pública que, sin duda, seguirá impactando en los próximos años.